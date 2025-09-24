CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 24 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
04:05 p. m.
  • Emotivo momento del rescate, sanos y salvos, de los primeros mineros que estuvieron atrapados durante dos días en Segovia, Antioquia. Más de 50 personas han trabajado ininterrumpidamente en la operación de rescate.
  • Nueve personas en condición de calle murieron en Barranquilla por haber consumido licor ilegal. Autoridades hacen un barrido para identificar la bebida y evitar más víctimas.
  • No hay plata para intervenir la vía al Llano. Ya son 18 días de cierre de este importante corredor vial. El próximo viernes se instalará un puesto de mando unificado para determinar medidas conjuntas.
