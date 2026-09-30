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Andy Rivera reapareció en las redes sociales tras el nacimiento del hijo de Lina Tejeiro: este fue su post

Andy Rivera y Lina Tejeiro fueron pareja hasta el 2018.

Foto: @andyrivera en Instagram.

Noticias RCN

septiembre 30 de 2026
05:12 p. m.
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El pasado 16 de septiembre de 2026 nació Gael, el primer hijo de Lina Tejeiro, la reconocida actriz de Colombia.

Sin embargo, la exparticipante de MasterChef Celebrity anunció la noticia hasta el 20 de septiembre, en un post de Instagram en el que apareció cargando a su bebé en sus brazos y escribió lo siguiente:

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Bienvenido, amor de mi vida.

Por esos días, Andy Rivera, una de las exparejas más conocidas de Lina Tejeiro, estuvo ausente de las redes sociales por cuestiones de trabajo.

Sin embargo, en las últimas horas reapareció en Instagram. ¿Cuál fue su post?

Así reapareció Andy Rivera en las redes unos días después del nacimiento del hijo de Lina Tejeiro

En la noche del 29 de septiembre de 2026, Andy Rivera publicó el avance de una nueva canción y reveló cuándo será el lanzamiento.

"Este jueves 1 de octubre salimos con 'Como hacías conmigo', con Reykon, DFZM y Dalex", escribió.

"¿Cómo les suena, mi gente?", preguntó también el intérprete de 'Salgamos' y 'Te pintaron pajaritos'.

¿Qué más ha manifestado Lina Tejeiro tras el nacimiento de su bebé?

Luego del anuncio del nacimiento de Gael, Lina Tejeiro publicó un video del pre y postparto y, además, abrió su corazón.

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"Se esperaba que Gael naciera el 3 de octubre, pero Dios decidió que septiembre era el momento perfecto. Por mi salud, por la de él y porque, una vez más, sus planes fueron mejores que los míos", aseguró la actriz.

"Gracias a Dios por cada persona que puso en mi camino para vivir este momento tan único y especial. Gracias por las manos que cuidaron de nosotros, por proteger mi salud y la de Gael, y por hacer que todos estos días en la clínica fueran también días de cuidado y recuperación para poder estar hoy al 100 % con mi hijo", añadió.

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