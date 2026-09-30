Autoridades han intervenido más de un millón de metros cuadrados en los barrios de Bogotá

La Unidad de Mantenimiento Vial de Bogotá informó que en lo corrido de 2026 se logró llegar a la cifra del millón de metros cuadrados intervenidos de infraestructura vial y peatonal.

Las autoridades destacaron que se han mejorado las condiciones de movilidad en 615 barrios, lo cual ha permitido brindarle un estilo de vida óptimo a más de dos millones de personas.

¿Cuántos huecos han tapado?

A nivel detallado, la UMV bajo la dirección de Mónica Rueda ha tapado 137.634 huecos, una de las principales problemáticas en los barrios y detonante para accidentes. Desde enero de 2024 se han tapado un total de 205.186 huecos, labor que ha tenido efectos positivos en la reducción de los índices de siniestralidad vial.

Por otro lado, también se han intervenido sectores que eran considerados como graves en cuanto a la infraestructura vial, tales como los alrededores Corabastos, la Calle 222, la localidad de Bosa y la avenida José Celestino Mutis.

Las labores han permitido igualmente apostar por el uso del asfalto reciclado. Es decir, reutilizar el pavimento deteriorado que se quita para producir el material que se instala en el mismo punto. Esta estrategia se ha puesto en marcha en 119.388 metros cuadrados de malla vial.

Accidentes de tránsito provocados por los huecos

Cabe destacar el programa Gabinete al barrio, el cual ha sido impulsado por la entidad y tiene como fin interactuar con la comunidad para conocer las mayores problemáticas viales y así tomar acciones de manera rápida.

En julio de 2026, la concejal Diana Diago reveló que, desde hace dos años, 1.409 personas habían fallecido en medio de accidentes de tránsito provocados por el mal estado de las vías, huecos y calzadas. Solamente tomando como referencia el periodo del 1 de enero al 31 de mayo, hubo 283 casos de esta índole.

Por lo tanto, concluyó que cada dos personas fallecieron por día, cifra con la que aprovechó para hacerles un llamado a las autoridades en pro de que mejoren las vías.