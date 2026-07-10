Canadá mantendrá prohibido el suicidio asistido para personas con enfermedades mentales

El Gobierno de Canadá decidió no avanzar con la ampliación del acceso al suicidio médicamente asistido para personas cuya única condición médica sea una enfermedad mental.

Canadá cierra la puerta al suicidio asistido en casos de enfermedad mental

La decisión fue anunciada este miércoles por el ministro de Justicia, Sean Fraser, quien explicó que el Gobierno liberal impulsará una legislación para impedir que esta práctica pueda aplicarse en estos casos.

“Canadá ha tomado la decisión de no avanzar con la ampliación”, afirmó Fraser ante los periodistas. Según el funcionario, aunque no existe un consenso absoluto sobre el tema, el Ejecutivo considera que mantener esta restricción es el camino adecuado.

¿Cómo funciona actualmente la muerte asistida en Canadá?

Canadá legalizó la muerte médicamente asistida en 2016, inicialmente para personas que se encontraban en una etapa terminal de una enfermedad.

Posteriormente, en 2021, el alcance de este derecho fue ampliado para incluir a personas que padecen enfermedades graves e incurables, incluso cuando su muerte no fuera considerada “razonablemente previsible”.

Sin embargo, la posibilidad de acceder a este procedimiento exclusivamente por una enfermedad mental ha generado un intenso debate en el país.

El anuncio del Gobierno se conoce después de que un panel asesor recomendara en junio no ampliar los criterios para permitir el suicidio médicamente asistido en casos en los que la única condición médica subyacente sea una enfermedad mental.

Entre las principales preocupaciones planteadas estuvo la falta de acceso adecuado a servicios de salud mental en diferentes comunidades de Canadá.

El panel advirtió sobre el riesgo de que algunas personas que atraviesan problemas de salud mental puedan optar por morir ante la ausencia de tratamientos o atención especializada a la que puedan acceder oportunamente.

La decisión también se produce en medio de llamados de algunos profesionales de la salud para revisar el sistema de muerte asistida, particularmente los mecanismos mediante los cuales los pacientes reciben autorización para poner fin a sus vidas.

Aunque el suicidio médicamente asistido cuenta con un respaldo mayoritario entre los ciudadanos canadienses, el debate sobre sus límites continúa generando posiciones encontradas entre autoridades, especialistas y sectores de la sociedad.

Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.