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Incautan 27 fusiles y un lanzagranadas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en Santa Marta

El material incautado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá adelantar las investigaciones correspondientes para establecer su procedencia.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

octubre 17 de 2026
06:22 p. m.
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La Policía Nacional logró realizar un nuevo golpe a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada luego de localizar e incautar un arsenal de armas y municiones en zona rural de Santa Marta, Magdalena.

Incautan 27 fusiles y un lanzagranadas de las Autodefensas Conquistadoras

El operativo permitió retirar de circulación 27 fusiles, un lanzagranadas y 728 cartuchos, material que, según las autoridades, podría fortalecer la capacidad armada de la organización.

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El procedimiento se desarrolló en la vereda Perico Aguao. De acuerdo con el reporte oficial, durante la diligencia fueron encontrados 22 fusiles calibre 5,56 milímetros, cinco fusiles calibre 7,62 milímetros, un lanzagranadas, 19 proveedores para fusil y 728 cartuchos de munición calibre 5,56 milímetros.

El material incautado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá adelantar las investigaciones correspondientes para establecer su procedencia y determinar si estaría relacionado con otros hechos delictivos.

Operativos contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

El brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos de la Policía Nacional, destacó la importancia de la cooperación entre las autoridades nacionales y los organismos internacionales para combatir las estructuras criminales.

“El trabajo articulado entre las capacidades investigativas de la Policía Nacional y la cooperación internacional es fundamental para ubicar e incautar material de guerra que pueda ser utilizado por las estructuras criminales”, señaló.

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Asimismo, aseguró que las operaciones coordinadas continuarán con el propósito de debilitar las capacidades logísticas y armadas de estas organizaciones y contribuir a la seguridad de las comunidades.

Finalmente reveló que el nuevo operativo "se suma a otros resultados estratégicos contra esta organización criminal, entre ellos la neutralización de su segundo cabecilla, la captura de varios de sus integrantes, la incautación de más de una tonelada de clorhidrato de cocaína, debilitando así sus capacidades armadas, logísticas y financieras".

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