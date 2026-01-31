CANAL RCN
Emisiones Video

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 31 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 31 de 2026
04:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Mujer asesinó a tiros a su esposo frente a su propio hijo en Antioquia: llamada al 123 destapó la tragedia
  • Padre e hijo caen en un campo minado y dos menores mueren en medio del fuego cruzado en El Tarra
  • Pareja de colombianos en la mira por desaparición de dos franceses: estas son las macabras pruebas que les hallaron
  • Expectativa entre los venezolanos tras anuncio del proyecto de ley de amnistía general para presos políticos
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 30 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 30 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 30 de enero de 2026

Otras Noticias

Atlético Nacional

¡Atlético Nacional también tomó una decisión de ÚLTIMA HORA antes del partido vs. Inter Miami!

Diego Arias, el director técnico de Atlético Nacional, informó lo sucedido a poco menos de una hora para el pitazo inicial.

Francia

Pareja de colombianos en la mira por desaparición de dos franceses: estas son las macabras pruebas que les hallaron

Fueron los últimos en verlos con vida, retiraron dinero con sus tarjetas y abandonaron la finca en su vehículo.

Yeison Jiménez

Este fue el sentido mensaje de la hija de Yeison Jiménez antes del concierto homenaje en El Campín

Estados Unidos

Encargada de negocios de los Estados Unidos llega a Venezuela para liderar el relanzamiento de las relaciones entre ambos países

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador HOY 31 de enero de 2026