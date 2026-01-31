Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 31 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 31 de 2026
04:25 p. m.
- Mujer asesinó a tiros a su esposo frente a su propio hijo en Antioquia: llamada al 123 destapó la tragedia
- Padre e hijo caen en un campo minado y dos menores mueren en medio del fuego cruzado en El Tarra
- Pareja de colombianos en la mira por desaparición de dos franceses: estas son las macabras pruebas que les hallaron
- Expectativa entre los venezolanos tras anuncio del proyecto de ley de amnistía general para presos políticos