Reykon habló de su regreso tras años difíciles y dos conciertos en Bogotá

Después de más de 20 años de trayectoria, Reykon vive uno de los momentos más especiales de su carrera: dos presentaciones en el Movistar Arena de Bogotá, el 6 y 7 de noviembre, con su gira ‘No Se Te Olvidó’.

En entrevista con Noticias RCN, el cantante paisa habló de las pausas que marcaron su camino, la frustración que enfrentó y las lecciones que hoy le permiten disfrutar este reconocimiento.

Para Andrés Felipe Robledo Londoño, nombre del artista, tener dos fechas en uno de los escenarios más importantes del país representa mucho más que un logro profesional. Lo recibe como una oportunidad que durante un tiempo parecía difícil de alcanzar.

“Lo siento como una bendición que Dios me tenía guardada”, expresó al referirse a la posibilidad de encontrarse con sus seguidores durante dos noches en la capital. Lejos de asumirlo como un motivo para perder la perspectiva, aseguró que prefiere seguir trabajando y recibirlo con gratitud.

¿Qué aprendió Reykon durante la pausa de su carrera musical?

El cantante recordó que atravesó una etapa en la que, pese a trabajar y producir música, los resultados no llegaban como esperaba. Esa situación le generó frustración y la sensación de haberse desenfocado de sus objetivos.

Sin embargo, con el tiempo encontró otra manera de entender ese periodo. “En los momentos de silencio, de pausa y cuando la vida te dice que no, son los que más sirven”, comentó durante la conversación con Miguel Molina.

Según explicó, comenzó a disfrutar nuevamente lo que hacía cuando dejó de intentar controlar cada resultado y asumió las cosas con más calma. También destacó la importancia de su fe en ese proceso, una parte fundamental de la tranquilidad que dice haber encontrado.

¿Cómo logró Reykon conectar con nuevas generaciones?

La trayectoria del artista también ha estado marcada por la necesidad de adaptarse a los cambios en la industria musical. Para acercarse a públicos más jóvenes, se involucró en plataformas como TikTok y abrió espacio a nuevas formas de comunicación con sus seguidores y con un equipo de trabajo menor que él.

Reykon aseguró que hoy valora especialmente el trabajo con un equipo en el que participan jóvenes que aportan ideas y perspectivas diferentes. Además, habló de su faceta familiar y de la importancia que tiene compartir tiempo con sus seres queridos.

Durante la entrevista también recordó sus comienzos y su primer pago por una presentación: cuatro millones de pesos en una noche. Un ingreso que, según contó, destinó a cubrir necesidades básicas y que en aquel momento representó una enorme alegría.

Con ‘No Se Te Olvidó’, Reykon vuelve a encontrarse con el público bogotano desde una etapa distinta de su vida. Entre sus sueños musicales pendientes, mencionó además la posibilidad de compartir escenario con artistas como Marc Anthony y Marco Antonio Solís.