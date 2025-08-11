CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 8 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 08 de 2025
03:51 p. m.
  • Sellan el bar en el que Jaime Esteban Moreno estuvo minutos antes de ser asesinado: ¿por qué?
  • Gabriel Vallejo responde tras las denuncias presentadas por Miguel Uribe Londoño
  • Se cumple el plazo para el desalojo de cerca de 400 indígenas Emberá de la UPI La Rioja
  • Imputan cargos contra sujeto que agredió física y sexualmente a una perrita en Bogotá
  • Revelan la ruta y alteraciones físicas del camión con explosivos del ELN que atentaría contra batallón en Tunja
  • ELN habría planeado atentado terrorista contra el batallón Simón Bolívar en Tunja
  • Atentado terrorista frustrado en Tunja: volqueta con explosivos amenazó el batallón Simón Bolívar y dejó cinco heridos
