Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 8 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 08 de 2025
03:51 p. m.
- Sellan el bar en el que Jaime Esteban Moreno estuvo minutos antes de ser asesinado: ¿por qué?
- Gabriel Vallejo responde tras las denuncias presentadas por Miguel Uribe Londoño
- Se cumple el plazo para el desalojo de cerca de 400 indígenas Emberá de la UPI La Rioja
- Imputan cargos contra sujeto que agredió física y sexualmente a una perrita en Bogotá
- Revelan la ruta y alteraciones físicas del camión con explosivos del ELN que atentaría contra batallón en Tunja
- ELN habría planeado atentado terrorista contra el batallón Simón Bolívar en Tunja
- Atentado terrorista frustrado en Tunja: volqueta con explosivos amenazó el batallón Simón Bolívar y dejó cinco heridos