VIDEO| Primeras imágenes tras el fuerte temblor que hubo en Tolima hoy 13 de noviembre

El Servicio Geológico Colombiano confirmó un fuerte movimiento telúrico en Chaparral, Tolima, a las 2:43 de la tarde.

La magnitud fue de 4.2, con una profundidad superficial y una intensidad instrumental de 4.

Además, a las 3:01 de la tarde, la entidad sismológica detectó una réplica en esa misma zona del país. ¿De cuánto fue la magnitud?

Así fue la réplica que se presentó en Chaparral, Tolima, hoy 13 de noviembre de 2026

3:01 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 4.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 17 de Chaparral (Tolima) y a 21 de Roncesvalles (Tolima).

Primeros videos tras el fuerte temblor que se presentó en Chaparral, Tolima, hoy 13 de noviembre

Luego de que se presentó el movimiento telúrico, Última Hora Caracol conoció un video en el que se registró que hubo una evacuación en la Gobernación del Tolima, situada en Ibagué, al igual que en los edificios aledaños.

Sin embargo, los ciudadanos conservaron la calma, realizaron los protocolos en orden y no se presentó ninguna situación de peligro.

¿Qué han dicho las autoridades de Tolima tras los fuertes temblores de este 13 de noviembre?

Después de que se presentó la réplica que también tuvo una magnitud de 4.2, la Gobernación del Tolima explicó que la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo continúa realizando los recorridos y monitoreos correspondientes.

"Se mantiene activo el monitoreo y el barrido preventivo con los organismos de socorro en el sur del departamento para descartar afectaciones estructurales o personas lesionadas", se aclaró.

"Pedimos a la ciudadanía informarse solo por canales oficiales", se concluyó.

Aparte de los movimientos telúricos de esta tarde, en Chaparral también se registró el siguiente evento sísmico en horas de la mañana:

7:15 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 17 de Roncesvalles (Tolima) y a 18 de Chaparral (Tolima).