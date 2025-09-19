Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 19 de septiembre de 2025
Noticias RCN
septiembre 19 de 2025
02:56 p. m.
- Emotivo reencuentro del patrullero Diego Herrera y su perro Telmo. Ambos son los únicos sobrevivientes de la masacre de 13 policías en Amalfi, Antioquia.
- La Unidad Nacional de Protección encendió la polémica al reconocer que no tiene vehículos blindados suficientes para cubrir a los precandidatos presidenciales. Adquirirlos en Venezuela, una idea que generó molestia entre los aspirantes.
- En Medellín fue desarticulada una red que explotaba a niños indígenas. Los utilizaban como mendigos para obtener millonarias ganancias.