CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 19 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 19 de 2025
02:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Emotivo reencuentro del patrullero Diego Herrera y su perro Telmo. Ambos son los únicos sobrevivientes de la masacre de 13 policías en Amalfi, Antioquia.
  • La Unidad Nacional de Protección encendió la polémica al reconocer que no tiene vehículos blindados suficientes para cubrir a los precandidatos presidenciales. Adquirirlos en Venezuela, una idea que generó molestia entre los aspirantes.
  • En Medellín fue desarticulada una red que explotaba a niños indígenas. Los utilizaban como mendigos para obtener millonarias ganancias.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 19 de septiembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 18 de septiembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 18 de septiembre de 2025

Otras Noticias

México

Sube a 25 el número de muertos por explosión de camión de gas en Ciudad de México

El siniestro se produjo cuando un vehículo que transportaba casi 50.000 litros de gas estalló en una zona densamente poblada del oriente de la ciudad.

Bucaramanga

Conductor de una camioneta fue baleado en Bucaramanga: habría sido víctima de sicariato

El hecho de sicariato ocurrió a pocos metros donde se realizaba un foro de precandidatos del Centro Democrático.

Turismo

¿Cuánto cuesta viajar en la semana de receso? Estos son los destinos más buscados por los colombianos

Enfermedades

Especialistas relacionan una actividad dentro de la rutina diaria con el cáncer de páncreas

Selección Colombia

¿Fin a la novela con Cristhian Mosquera? El central eligió, pero Colombia hará un intento más