Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 12 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
febrero 12 de 2026
07:54 a. m.
- Brutal accidente en la Autopista Norte dejó dos mujeres muertas tras choque múltiple: ¿cómo ocurrió?
- Gobierno Petro hizo contratos por $14 billones antes de que iniciara La Ley de Garantías.
- VIDEO | Cámaras captaron un violento intento de robo a mano armada en un restaurante de Bogotá.
- Gobierno Petro decreta una nueva emergencia económica ante la crisis generada por las lluvias en ocho departamentos.