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La Solar 2026 reveló su artista sorpresa: Myke Towers llega a Medellín

Myke Towers se une a La Solar 2026 y promete show inolvidable. Conozca todos los detalles.

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Foto: AFP

Noticias RCN

abril 16 de 2026
01:41 p. m.
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La cuenta regresiva para uno de los festivales más esperados del año en Colombia suma un nuevo ingrediente. La organización de La Solar 2026 anunció oficialmente a Myke Towers como su artista sorpresa, una confirmación que refuerza el impacto del evento y aumenta la expectativa entre los asistentes.

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El anuncio llega a pocas semanas de la realización del festival, programado para el próximo 2 de mayo en el Parque Norte, consolidando una propuesta musical que busca destacarse por su diversidad y conexión con el público.

¿Por qué la llegada de Myke Towers potencia La Solar 2026?

La inclusión de Myke Towers en el cartel no es un detalle menor. El artista se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del género urbano en la actualidad, con millones de reproducciones en plataformas digitales y una presencia constante en escenarios internacionales.

Su participación eleva el nivel del festival, que ya contaba con un line-up competitivo, y reafirma la estrategia de La Solar de ofrecer experiencias musicales de alto impacto.

Además, su versatilidad y conexión con el público lo convierten en un nombre capaz de atraer a audiencias diversas.

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Este tipo de anuncios, en la recta final previa al evento, también responde a una lógica del entretenimiento: mantener la expectativa y reforzar la venta de entradas en el último tramo.

¿Cuándo y dónde será La Solar 2026 en Medellín?

La Solar 2026 se llevará a cabo el 2 de mayo en Medellín, específicamente en el Parque Norte, un espacio que se ha consolidado como punto de encuentro para miles de asistentes en ediciones anteriores.

El festival ha venido creciendo en convocatoria y producción, posicionándose como uno de los eventos musicales más relevantes del país. Cada año reúne a artistas nacionales e internacionales en una jornada que combina música en vivo, cultura urbana y una experiencia pensada para el público joven.

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Con la confirmación de Myke Towers, la edición 2026 se perfila como una de las más destacadas hasta ahora. La organización reiteró que las entradas continúan disponibles e invitó a los fanáticos a asegurar su ingreso.

En un contexto donde los festivales compiten por ofrecer experiencias memorables, La Solar apuesta por sorprender y consolidar su lugar en la agenda cultural de Colombia.

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