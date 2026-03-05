CANAL RCN
Deportes

¿Diego Arias se va de Atlético Nacional? Contundente respuesta tras la eliminación ante Millonarios

Diego Arias habló en rueda de prensa tras la eliminación de Atlético Nacional ante Millonarios y respondió sobre su continuidad como técnico del equipo verdolaga.

Diego Arias, Atlético Nacional
Foto: Captura de pantalla de rueda de prensa

Noticias RCN

marzo 05 de 2026
08:08 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La eliminación de Atlético Nacional en la Copa Sudamericana dejó un ambiente de frustración entre jugadores, cuerpo técnico e hinchas.

Millonarios, a fase de grupos de Sudamericana: bombo, posibles rivales y fecha del sorteo
RELACIONADO

Millonarios, a fase de grupos de Sudamericana: bombo, posibles rivales y fecha del sorteo

El equipo verdolaga cayó 1-3 ante Millonarios en el estadio Atanasio Girardot, un resultado que significó la despedida temprana del torneo continental y que ha desatado todo tipo de cuestionamientos.

Uno de los focos de la discusión ha sido el futuro del entrenador Diego Arias, quien llegó al club con grandes expectativas, pero que en las últimas semanas ha recibido críticas por el rendimiento del equipo.

Tras la derrota, el técnico fue consultado en rueda de prensa sobre su continuidad y su respuesta dejó abierta la discusión.

Diego Arias habló sobre su posible salida de Nacional

Durante la conferencia de prensa posterior al partido, Arias reconoció el golpe que significó la eliminación y la frustración que siente la hinchada. Sin embargo, evitó hablar de una renuncia inmediata o de decisiones precipitadas.

¡Millonarios sigue ganando en el Atanasio y eliminó a Nacional ante 40.000 hinchas!
RELACIONADO

¡Millonarios sigue ganando en el Atanasio y eliminó a Nacional ante 40.000 hinchas!

“Entiendo la frustración y el sentimiento que siente la gente, las personas que vinieron hoy. Es un golpe muy grande”, afirmó el entrenador ante los medios de comunicación.

El técnico también explicó que el equipo venía trabajando con la ilusión de competir en el torneo internacional y que la derrota dejó un ambiente de decepción dentro del club.

“Invertimos tiempo, energía y esfuerzos muy grandes para poder organizar una plantilla como la que tenemos. Es un golpe duro para nosotros”, señaló Arias, quien además insistió en que el momento requiere calma para analizar lo ocurrido.

Nacional deberá analizar el futuro tras la eliminación

Ante las preguntas sobre su continuidad, el estratega dejó claro que no es el momento de tomar decisiones apresuradas y que primero se debe analizar la situación con mayor tranquilidad.

Así formarían Nacional y Millonarios en Sudamericana: posibles alineaciones
RELACIONADO

Así formarían Nacional y Millonarios en Sudamericana: posibles alineaciones

“No es momento para tomar una decisión apresurada. Seguramente mañana, cuando estemos más tranquilos, podremos analizar más profundamente”, agregó.

La derrota ante Millonarios fue especialmente dolorosa para Atlético Nacional, ya que se trataba de uno de los partidos más importantes del calendario reciente y el equipo aspiraba a avanzar a la fase de grupos de la Sudamericana.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

Millonarios, a fase de grupos de Sudamericana: bombo, posibles rivales y fecha del sorteo

Millonarios

¡Millonarios sigue ganando en el Atanasio y eliminó a Nacional ante 40.000 hinchas!

Premier League

De infarto: así quedó la tabla de la Premier League tras la jornada de este miércoles

Otras Noticias

Buenaventura

Los graves daños en institución educativa de Buenaventura que afectan a más de 200 alumnos

El colegio, construido en 1980, solo recibió una intervención parcial en el bloque A en 2024.

La casa de los famosos

Noche de besos: Mariana Zapata protagonizó romántica escena en La Casa de los Famosos

La participante sorprendió al desatar sus sentimientos y sincerarse con su compañero de juego.

Resultados lotería

Nuevo millonario en Bogotá: así cayó el premio mayor de la Lotería del Valle

Israel

Colombianos en Israel: cónsul en Tel Aviv revela cómo están pese a los ataques

Invima

La marca de agua que fue prohibida por el Invima: tome nota