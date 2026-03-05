¿Diego Arias se va de Atlético Nacional? Contundente respuesta tras la eliminación ante Millonarios

La eliminación de Atlético Nacional en la Copa Sudamericana dejó un ambiente de frustración entre jugadores, cuerpo técnico e hinchas.

El equipo verdolaga cayó 1-3 ante Millonarios en el estadio Atanasio Girardot, un resultado que significó la despedida temprana del torneo continental y que ha desatado todo tipo de cuestionamientos.

Uno de los focos de la discusión ha sido el futuro del entrenador Diego Arias, quien llegó al club con grandes expectativas, pero que en las últimas semanas ha recibido críticas por el rendimiento del equipo.

Tras la derrota, el técnico fue consultado en rueda de prensa sobre su continuidad y su respuesta dejó abierta la discusión.

Diego Arias habló sobre su posible salida de Nacional

Durante la conferencia de prensa posterior al partido, Arias reconoció el golpe que significó la eliminación y la frustración que siente la hinchada. Sin embargo, evitó hablar de una renuncia inmediata o de decisiones precipitadas.

“Entiendo la frustración y el sentimiento que siente la gente, las personas que vinieron hoy. Es un golpe muy grande”, afirmó el entrenador ante los medios de comunicación.

El técnico también explicó que el equipo venía trabajando con la ilusión de competir en el torneo internacional y que la derrota dejó un ambiente de decepción dentro del club.

“Invertimos tiempo, energía y esfuerzos muy grandes para poder organizar una plantilla como la que tenemos. Es un golpe duro para nosotros”, señaló Arias, quien además insistió en que el momento requiere calma para analizar lo ocurrido.

Nacional deberá analizar el futuro tras la eliminación

Ante las preguntas sobre su continuidad, el estratega dejó claro que no es el momento de tomar decisiones apresuradas y que primero se debe analizar la situación con mayor tranquilidad.

“No es momento para tomar una decisión apresurada. Seguramente mañana, cuando estemos más tranquilos, podremos analizar más profundamente”, agregó.

La derrota ante Millonarios fue especialmente dolorosa para Atlético Nacional, ya que se trataba de uno de los partidos más importantes del calendario reciente y el equipo aspiraba a avanzar a la fase de grupos de la Sudamericana.