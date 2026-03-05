Colombianos en Israel: cónsul en Tel Aviv revela cómo están pese a los ataques

En el sexto día de hostilidades en Medio Oriente, la violencia no da tregua. Israel y Estados Unidos lanzaron una ofensiva coordinada contra Irán y el grupo terrorista Hezbolá, mientras Teherán respondió con una nueva oleada de ataques contra territorio israelí.

“La situación no se detiene”, señalaron fuentes diplomáticas, en medio de un escenario cada vez más complejo que involucra a más países.

Nuevos frentes y países involucrados

Las explosiones se extendieron más allá de Israel. En Doha, Catar denunció un ataque con misiles, mientras la Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber golpeado posiciones kurdas en el Kurdistán iraquí y un petrolero estadounidense en el Golfo. Azerbaiyán también reportó heridos tras la caída de drones en su territorio.

Europa comienza a tomar posición: Italia anunció el envío de buques para proteger Chipre tras el ataque con drones contra una base británica, sumándose a Francia y Países Bajos.

Canadá, por su parte, no descarta una eventual participación en el conflicto. El jefe del Ejecutivo canadiense puntualizó que apoyará a sus aliados “cuando sea razonable hacerlo”, aunque insistió en la necesidad de una “distensión más amplia de las hostilidades”.

¿Hay mesas de votación habilitadas en el consulado de Colombia en Tel Aviv?

Carlos Enrique Piñeros, cónsul de Colombia en Tel Aviv, describió la situación que enfrenta la comunidad colombiana en Israel. “Ha sido una semana muy intensa”, relató, recordando que desde el sábado 28 de febrero las autoridades israelíes decretaron una situación especial, suspendiendo actividades no esenciales, cerrando colegios y prohibiendo reuniones.

El consulado colombiano trabaja de manera remota y ha suspendido la atención presencial. Aunque no se han reportado connacionales heridos, sí hubo afectaciones materiales en Tel Aviv y Beitechemish. “Mi recomendación para la comunidad es mantener la calma, seguir las indicaciones de las autoridades y tener siempre documentos, agua y un radio con baterías”, subrayó.

Respecto a las votaciones anticipadas en el exterior, Piñero confirmó que las mesas no fueron abiertas por motivos de seguridad. “Debemos priorizar el bienestar y la seguridad de nuestros connacionales”, aseguró, indicando que la situación se evalúa “día a día” junto a la Cancillería y la Registraduría.