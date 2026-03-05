CANAL RCN
Internacional Video

Colombianos en Israel: cónsul en Tel Aviv revela cómo están pese a los ataques

Carlos Enrique Piñeros, cónsul de Colombia en Tel Aviv, describió la situación que enfrenta la comunidad colombiana en Israel.

Noticias RCN

marzo 05 de 2026
08:14 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el sexto día de hostilidades en Medio Oriente, la violencia no da tregua. Israel y Estados Unidos lanzaron una ofensiva coordinada contra Irán y el grupo terrorista Hezbolá, mientras Teherán respondió con una nueva oleada de ataques contra territorio israelí.

Máxima tensión en Medio Oriente: Otan derribó misil iraní con dirección a Turquía
RELACIONADO

Máxima tensión en Medio Oriente: Otan derribó misil iraní con dirección a Turquía

“La situación no se detiene”, señalaron fuentes diplomáticas, en medio de un escenario cada vez más complejo que involucra a más países.

Nuevos frentes y países involucrados

Las explosiones se extendieron más allá de Israel. En Doha, Catar denunció un ataque con misiles, mientras la Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber golpeado posiciones kurdas en el Kurdistán iraquí y un petrolero estadounidense en el Golfo. Azerbaiyán también reportó heridos tras la caída de drones en su territorio.

¿Quién es Mojtaba Jamenei, uno de los candidatos a guía supremo de Irán?
RELACIONADO

¿Quién es Mojtaba Jamenei, uno de los candidatos a guía supremo de Irán?

Europa comienza a tomar posición: Italia anunció el envío de buques para proteger Chipre tras el ataque con drones contra una base británica, sumándose a Francia y Países Bajos.

Canadá, por su parte, no descarta una eventual participación en el conflicto. El jefe del Ejecutivo canadiense puntualizó que apoyará a sus aliados “cuando sea razonable hacerlo”, aunque insistió en la necesidad de una “distensión más amplia de las hostilidades”.

Guerra en Medio Oriente deja mil muertos en cinco días mientras Trump ofrece escoltar petroleros en Estrecho de Ormuz
RELACIONADO

Guerra en Medio Oriente deja mil muertos en cinco días mientras Trump ofrece escoltar petroleros en Estrecho de Ormuz

¿Hay mesas de votación habilitadas en el consulado de Colombia en Tel Aviv?

Carlos Enrique Piñeros, cónsul de Colombia en Tel Aviv, describió la situación que enfrenta la comunidad colombiana en Israel. “Ha sido una semana muy intensa”, relató, recordando que desde el sábado 28 de febrero las autoridades israelíes decretaron una situación especial, suspendiendo actividades no esenciales, cerrando colegios y prohibiendo reuniones.

Irán posterga funerales de Estado de Alí Jamenei en medio de ofensiva militar
RELACIONADO

Irán posterga funerales de Estado de Alí Jamenei en medio de ofensiva militar

El consulado colombiano trabaja de manera remota y ha suspendido la atención presencial. Aunque no se han reportado connacionales heridos, sí hubo afectaciones materiales en Tel Aviv y Beitechemish. “Mi recomendación para la comunidad es mantener la calma, seguir las indicaciones de las autoridades y tener siempre documentos, agua y un radio con baterías”, subrayó.

Respecto a las votaciones anticipadas en el exterior, Piñero confirmó que las mesas no fueron abiertas por motivos de seguridad. “Debemos priorizar el bienestar y la seguridad de nuestros connacionales”, aseguró, indicando que la situación se evalúa “día a día” junto a la Cancillería y la Registraduría.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nicolás Maduro

Hijo de Nicolás Maduro amenaza con la continuidad del chavismo en el poder de Venezuela

España

EE. UU. dice que España cooperará en la guerra contra Irán y Madrid lo desmiente

Cuba

Más de la mitad de Cuba se enfrenta a un apagón generalizado: están a oscuras en La Habana

Otras Noticias

Redes sociales

Reconocido periodista de La Mega reveló que trataron de quitarle la vida: “Todo acababa”

El famoso locutor narró los instantes de pánico que vivió tras haber sido encañonado y robado.

Atlético Nacional

¿Diego Arias se va de Atlético Nacional? Contundente respuesta tras la eliminación ante Millonarios

Diego Arias habló en rueda de prensa tras la eliminación de Atlético Nacional ante Millonarios y respondió sobre su continuidad como técnico del equipo verdolaga.

Ecopetrol

Ecopetrol fija su postura sobre la situación en Venezuela: de riesgo a oportunidad

Animales

Cárcel para miembros de la Armada por la muerte de un cachorro en Buenaventura

Invima

La marca de agua que fue prohibida por el Invima: tome nota