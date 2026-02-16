CANAL RCN
Economía

Salario mínimo móvil: ¿en qué consiste la propuesta anunciada por Gustavo Petro?

¿Qué es el salario mínimo móvil del que habló Gustavo Petro? El mandatario se pronunció.

Salario Mínimo
Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 16 de 2026
08:58 a. m.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a poner en el centro del debate público la política salarial tras anunciar la implementación del salario mínimo móvil, una figura que busca transformar la forma en que se ajusta la remuneración de los trabajadores en el país.

El planteamiento surgió luego de que el Consejo de Estado suspendiera el incremento salarial del 23,7 %, lo que llevó al Gobierno a anunciar un nuevo decreto de carácter transitorio.

Durante una reciente alocución, Gustavo Petro explicó que el salario mínimo móvil pretende romper con el esquema tradicional de ajustes anuales fijos.

En su lugar, propone un sistema dinámico que permita modificar el salario cuando cambien las condiciones económicas, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y garantizar que los ingresos sigan cubriendo la canasta familiar vital.

Petro señaló que la idea de “movilidad” implica flexibilidad. Según explicó, si variables como la inflación o el costo de vida se modifican, el salario también debería hacerlo.

De esta manera, la remuneración dejaría de ser una cifra estática para convertirse en un mecanismo de protección frente a la pérdida del valor real del dinero.

¿Qué es el salario mínimo móvil y cómo funcionaría en Colombia?

El salario mínimo móvil se basa en un principio sencillo: el ingreso debe ajustarse de forma periódica cuando las condiciones económicas lo exijan.

A diferencia del modelo actual, en el que el aumento se define una vez al año tras una negociación entre Gobierno, sindicatos y empresarios, este esquema permitiría revisiones adicionales si se presentan variaciones significativas en indicadores clave.

Para su aplicación, el Ejecutivo tomaría como referencia los datos técnicos del DANE, especialmente aquellos relacionados con inflación, costo de vida y consumo de los hogares.

La meta, según el presidente, es que el salario siempre alcance para cubrir los bienes y servicios básicos necesarios para una vida digna.

El jefe de Estado confirmó que el nuevo decreto mantendría inicialmente el valor del llamado “salario vital” fijado para 2026 en dos millones de pesos. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de un ajuste al alza si nuevos estudios económicos respaldan esa decisión.

Incluso, antes de su intervención pública, Petro afirmó que para cerrar la brecha social el salario mínimo vital debería ubicarse en 2.155.000 pesos mensuales.

Salario mínimo móvil y su impacto en el poder adquisitivo

De acuerdo con el Gobierno, uno de los principales problemas del modelo actual es que los incrementos anuales no siempre compensan el aumento de los precios.

Esto ha provocado que, con el paso del tiempo, muchos trabajadores pierdan capacidad de compra, aun cuando su salario nominal suba. La movilidad salarial buscaría corregir ese desbalance y convertir el ingreso en una herramienta de justicia social.

Para avanzar en esta propuesta, el Ejecutivo convocó a la Comisión de Concertación. Petro aseguró que escuchará a las partes, pero reiteró que el Gobierno expedirá el nuevo decreto transitorio una vez finalice el diálogo.

Finalmente, el presidente hizo un llamado a la movilización ciudadana en respaldo a esta iniciativa. Según explicó, la consolidación del salario mínimo móvil no solo depende de decisiones jurídicas o técnicas, sino también del apoyo del pueblo trabajador, al que considera clave para defender la estabilidad del ingreso familiar en un contexto económico cambiante.

