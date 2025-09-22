CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 22 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
09:52 a. m.
  • Así fueron las primeras 48 horas de vida de Wayra, la cóndor de los Andes
  • Primer revés al proyecto que busca judicializar a menores como adultos
  • Comisión de Disciplina Judicial abre investigación formal por libertad condicional concedida a Emilio Tapia
  • Dolor en Cauca: menor de 17 años entre las víctimas fatales de accidente minero
