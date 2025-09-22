Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 22 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 22 de 2025
09:52 a. m.
09:52 a. m.
- Así fueron las primeras 48 horas de vida de Wayra, la cóndor de los Andes
- Primer revés al proyecto que busca judicializar a menores como adultos
- Comisión de Disciplina Judicial abre investigación formal por libertad condicional concedida a Emilio Tapia
- Dolor en Cauca: menor de 17 años entre las víctimas fatales de accidente minero