CANAL RCN
Emisiones Video

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 25 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
08:15 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Cientos de caleños se unieron a una velatón para expresar su dolor tras el atentado perpetrado el pasado 21 de agosto. Sobre la carrera 8 se reunieron para decir basta a los violentos.
  • Colombia despide a los 13 policías asesinados en Amalfi, Antioquia. Los homenajes se extendieron por distintas regiones del país, mientras en la zona continúa la ofensiva contra las disidencias.
  • Van 13 días de búsqueda de la pequeña Valeria Afanador, la niña de 10 años desaparecida en Cajicá, Cundinamarca. Autoridades anuncian cambio en la estrategia.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 24 de agosto de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 24 de agosto de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 23 de agosto de 2025

Otras Noticias

Comercio

Reconocida marca de ropa en Colombia desaparecerá: anunció inicio de liquidación

EPK, importante marca de ropa infantil en Colombia, confirmó el inicio de su proceso de liquidación judicial tras no superar sus millonarias deudas. Así lo indicó Supersociedades.

Donald Trump

Trump amenazó con enviar la Guardia Nacional a esta ciudad de EE.UU. para limpiar el crimen

La amenaza de Trump de desplegar la Guardia Nacional a ciudad de Estados Unidos encendió la polémica.

Bogotá

Giro en el caso Valeria Afanador: nuevas hipótesis apuntarían a una desaparición forzada

Conciertos

J Balvin se convierte en el primer cantante del género urbano en presentarse en Vietnam

Alfredo Morelos

“¿Y cuando me insultan qué?”: la furia de Alfredo Morelos tras el empate con América