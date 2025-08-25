Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 25 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 25 de 2025
08:15 a. m.
- Cientos de caleños se unieron a una velatón para expresar su dolor tras el atentado perpetrado el pasado 21 de agosto. Sobre la carrera 8 se reunieron para decir basta a los violentos.
- Colombia despide a los 13 policías asesinados en Amalfi, Antioquia. Los homenajes se extendieron por distintas regiones del país, mientras en la zona continúa la ofensiva contra las disidencias.
- Van 13 días de búsqueda de la pequeña Valeria Afanador, la niña de 10 años desaparecida en Cajicá, Cundinamarca. Autoridades anuncian cambio en la estrategia.