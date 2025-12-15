Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 15 de diciembre de 2025
Noticias RCN
diciembre 15 de 2025
09:19 p. m.
- Crece el dolor por la muerte de 16 estudiantes en las vías de Antioquia. Familias piden a las autoridades investigar.
- Un muerto, un peaje destruido, carros quemados y varios explosivos instalados es lo que deja el paro armado del ELN.
- Aunque tiene circular roja de Interpol, Carlos Ramón González fue visto bailando en una fiesta organizada por la Cancillería colombiana en Nicaragua.