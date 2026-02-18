"Va a ser un año muy fuerte": Mhoni Vidente no se guardó nada sobre lo que resta del 2026

El pasado 16 de febrero, en un diálogo con El Heraldo de México, Mhoni Vidente volvió a hacer hincapié en que durante el 2026 se presentarán varios sismos.

De acuerdo con la astróloga, tomando ese tema como referencia, el año será muy fuerte y habrá tres meses en los que los movimientos telúricos se sentirán con mayor intensidad. ¿Cuáles son?

Mhoni Vidente sigue prediciendo sismos fuertes para el 2026

La oriunda de Cuba indicó que, especialmente en México, continuarán los movimientos telúricos y que todos los ciudadanos necesitan estar preparados.

"Es el año del sol y del sismo, eso es indiscutible. Llevamos 45 días y ya hemos tenido tres alarmas sísmicas. Además, el 20, 21 o 22 de febrero se viene otro episodio fuerte", señaló Mhoni Vidente.

"Van a seguir los sismos, va a ser un año muy fuerte en cuestiones de movimientos y todavía nos faltan los meses graves, que son mayo, septiembre y diciembre, más que todo aquí en México. Hay que estar prevenidos y estamos en una situación complicada, pero no veo peligro, sino que todo quedará en el simple susto", agregó.

¿Qué dijo Mhoni Vidente acerca del clima del 2026?

En el análisis que Mhoni Vidente realizó con El Heraldo de México, no solo dio su perspectiva sobre los sismos, sino que también acerca de los factores climáticos.

Fue así como expresó que habrá temperaturas muy cálidas y que comenzarán a sentirse, principalmente, a partir de la Semana Santa.

Además, hay que tener en cuenta que, en los últimos meses del 2025, Mhoni Vidente predijo que en el inicio del 2026 habría un sismo que superaría los 6.0 de magnitud y su declaración se cumplió el 2 de enero.

Ese día, el epicentro fue en San Marcos, Guerrero, México, sobre las 7:58 de la mañana, y la magnitud exacta fue de 6.5.