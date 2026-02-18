Dólar cae con fuerza en Colombia este 18 de febrero de 2026: así abrió el mercado

El dólar arrancó la jornada de este miércoles 18 de febrero de 2026 con una baja que llamó la atención de analistas y ciudadanos.

La divisa abrió en $3.648,88, lo que significó una caída de $15,38 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.664,26.

En los primeros minutos de negociación, hacia las 8:05 a. m., el billete verde tocó un mínimo de $3.647 y un máximo de $3.650, con seis transacciones registradas por un monto cercano a US$82,2 millones, reflejando un arranque activo pero contenido.

Así amaneció el dólar en Colombia este 18 de febrero

De acuerdo con la TRM establecida por el Banco de la República, el precio oficial del dólar para hoy quedó en $3.664,26. Frente al cierre anterior, la divisa subió $11,37, lo que representa un leve aumento del 0,31%.

Sin embargo, al mirar el comportamiento en otros periodos, el panorama cambia. Comparado con el mismo día del mes pasado, el dólar se redujo 0,97% (unos $35,79). Frente al inicio del año, la caída ya es del 2,47%, equivalente a $92,82 menos.

Y si se compara con la misma fecha de 2025, el descenso es aún más marcado: 10,64%, es decir, más de $436.

Estos datos confirman una tendencia bajista que se ha venido consolidando en las últimas semanas.

¿Qué significa esta caída para el bolsillo de los colombianos?

Para los consumidores, un dólar más barato suele traducirse en alivio para productos importados, tecnología y algunos alimentos. También puede ayudar a contener presiones inflacionarias.

Aunque el movimiento de hoy no fue abrupto, sí refuerza la percepción de estabilidad a la baja en lo que va de 2026. Expertos recomiendan seguir de cerca el comportamiento internacional de la moneda y las decisiones económicas globales, factores que continúan marcando el pulso del mercado cambiario local.

Por ahora, el dólar en Colombia se mantiene por debajo de los $3.700, un nivel que muchos ya ven como una nueva referencia psicológica para las próximas semanas.