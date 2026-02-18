CANAL RCN
Economía

Dólar cae con fuerza en Colombia este 18 de febrero de 2026: así abrió el mercado

El dólar abrió a la baja en Colombia este 18 de febrero de 2026 y se ubicó por debajo de la TRM. Conozca cuánto cayó y cómo impacta el mercado.

Dólar cae con fuerza en Colombia este 18 de febrero de 2026: así abrió el mercado
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 18 de 2026
08:34 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El dólar arrancó la jornada de este miércoles 18 de febrero de 2026 con una baja que llamó la atención de analistas y ciudadanos.

Movimiento importante en el precio del dólar en el cierre de hoy 17 de febrero de 2026: así se cotizó
RELACIONADO

Movimiento importante en el precio del dólar en el cierre de hoy 17 de febrero de 2026: así se cotizó

La divisa abrió en $3.648,88, lo que significó una caída de $15,38 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.664,26.

En los primeros minutos de negociación, hacia las 8:05 a. m., el billete verde tocó un mínimo de $3.647 y un máximo de $3.650, con seis transacciones registradas por un monto cercano a US$82,2 millones, reflejando un arranque activo pero contenido.

Así amaneció el dólar en Colombia este 18 de febrero

De acuerdo con la TRM establecida por el Banco de la República, el precio oficial del dólar para hoy quedó en $3.664,26. Frente al cierre anterior, la divisa subió $11,37, lo que representa un leve aumento del 0,31%.

Así abrió el dólar en Colombia hoy martes 17 de febrero: La TRM tuvo cambio drástico
RELACIONADO

Así abrió el dólar en Colombia hoy martes 17 de febrero: La TRM tuvo cambio drástico

Sin embargo, al mirar el comportamiento en otros periodos, el panorama cambia. Comparado con el mismo día del mes pasado, el dólar se redujo 0,97% (unos $35,79). Frente al inicio del año, la caída ya es del 2,47%, equivalente a $92,82 menos.

Y si se compara con la misma fecha de 2025, el descenso es aún más marcado: 10,64%, es decir, más de $436.

Estos datos confirman una tendencia bajista que se ha venido consolidando en las últimas semanas.

¿Qué significa esta caída para el bolsillo de los colombianos?

Para los consumidores, un dólar más barato suele traducirse en alivio para productos importados, tecnología y algunos alimentos. También puede ayudar a contener presiones inflacionarias.

ICE planea invertir 38.300 millones de dólares en nuevos centros de detención para migrantes en Estados Unidos
RELACIONADO

ICE planea invertir 38.300 millones de dólares en nuevos centros de detención para migrantes en Estados Unidos

Aunque el movimiento de hoy no fue abrupto, sí refuerza la percepción de estabilidad a la baja en lo que va de 2026. Expertos recomiendan seguir de cerca el comportamiento internacional de la moneda y las decisiones económicas globales, factores que continúan marcando el pulso del mercado cambiario local.

Por ahora, el dólar en Colombia se mantiene por debajo de los $3.700, un nivel que muchos ya ven como una nueva referencia psicológica para las próximas semanas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Semana Santa

¿Permiso laboral para imponerse la cruz hoy, Miércoles de Ceniza? Esto dice la ley

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 17 de febrero de 2026

Cartagena

Estudiantes de 10 a 14 años se toman la palabra en Cartagena: un hito para la educación en Bolívar

Otras Noticias

La casa de los famosos

¿Hubo advertencia?: así fue el encuentro entre Nicolás Arrieta y su novia en La Casa de los Famosos

El famoso creador de contenido recibió la visita inesperada de su pareja y protagonizó un conmovedor momento.

Enfermedades

Eithan Sebastián, primito de Kevin, también padece hemofilia y lleva dos meses sin recibir medicamentos

El bebé de 2 años y medio lleva desde diciembre sin recibir el costoso tratamiento que necesita para tratar su enfermedad. Su familia pide ayuda.

Corte Suprema de Justicia

Tras denuncias de Luis Carlos Reyes sobre puestos en la Dian, Corte archiva proceso contra 26 congresistas

Independiente Santa Fe

“Hay jugadores avanzados”: DT de Santa Fe habló de refuerzos tras dura caída ante Jaguares

Estados Unidos

Rescatistas buscan a nueve esquiadores tras avalancha en California