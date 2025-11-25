CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 25 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
10:56 a. m.
  • Las cifras demuestran que los casos de violencia contra las mujeres van en aumento. Autoridades refuerzan las rutas para víctimas de este flagelo.
  • Polémica sobre el general Huertas. El ministerio de Defensa, mediante una demanda, busca recuperar más de $1.000 millones tras un fallo por el que, al parecer, los uniformados habrían hecho pasar a un civil como guerrillero.
  • Defensoría llevó ante el Consejo de Estado la demanda de nulidad contra decreto que designó como gestores de paz a varios exparamilitares de las AUC.
Otras Noticias

Venezuela

"Será sí o sí": vidente reveló qué pasaría próximamente con Venezuela en medio de la tensión con Estados Unidos

La vidente realizó un nuevo análisis y predijo lo que, según ella, estaría pasando justo en este momento.

Antioquia

Condenan a hermano del expresidente Uribe a 28 años y 4 meses de prisión por concierto para delinquir

El Tribunal Superior de Antioquia halló responsable a Santiago Uribe Vélez del delito de concierto para delinquir agravado.

Estados Unidos

¿EE. UU. garantiza visa a quienes tengan boleta para el Mundial? Embajador respondió

Inglaterra

Inició el juicio contra el hombre acusado de atropellar a una multitud durante celebraciones del Liverpool

SOAT

Conductores en Colombia recibirían pago de más de 8 millones pesos por el SOAT: muchos no lo saben