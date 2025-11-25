Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 25 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 25 de 2025
10:56 a. m.
10:56 a. m.
- Las cifras demuestran que los casos de violencia contra las mujeres van en aumento. Autoridades refuerzan las rutas para víctimas de este flagelo.
- Polémica sobre el general Huertas. El ministerio de Defensa, mediante una demanda, busca recuperar más de $1.000 millones tras un fallo por el que, al parecer, los uniformados habrían hecho pasar a un civil como guerrillero.
- Defensoría llevó ante el Consejo de Estado la demanda de nulidad contra decreto que designó como gestores de paz a varios exparamilitares de las AUC.