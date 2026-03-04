Más de la mitad de Cuba se enfrenta a un apagón generalizado: están a oscuras en La Habana

La crisis energética en Cuba ha alcanzado un nuevo punto de quiebre este miércoles 4 de marzo (2026) dejando a dos tercios de la isla —incluida su capital— en una oscuridad total tras el colapso de la red nacional.

El incidente ocurre en un escenario de extrema fragilidad política, marcado por la reciente expulsión de toda la misión diplomática cubana en Ecuador, una decisión que el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha tildado como un "acto inamistoso" que "no parece casual" frente al incremento de la presión desde Washington.

Cinco apagones generalizados desde el 2024:

La desconexión masiva del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) se originó poco después del mediodía debido a una falla crítica en la caldera de la central Antonio Guiteras.

Esta avería ha afectado a diez de las quince provincias del país, sumándose a un historial reciente de inestabilidad donde la isla, de 9,6 millones de habitantes, ya ha enfrentado cinco apagones generales desde finales de 2024.

Los ciudadanos enfrentan cortes programados que superan las 15 horas en La Habana y pueden extenderse más de un día en las provincias, una situación que los economistas atribuyen a la falta crónica de inversión estatal, mientras el Gobierno insiste en que las sanciones estadounidenses impiden el mantenimiento de la red.

Cuba acusa a la administración Trump de sus problemas energéticos:

El panorama se ha agravado drásticamente por el bloqueo energético impuesto por la administración de Donald Trump, tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela. Esta presión de Washington logró detener el flujo de petróleo desde Caracas, provocando que desde el pasado 9 de enero no arribe ningún tanquero a puertos cubanos.

Ante la escasez, el Ejecutivo ha tenido que implementar medidas extremas de ahorro que incluyen el racionamiento de gasolina, la suspensión de venta de diésel y la preocupante reducción de servicios en la atención hospitalaria.