Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 12 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

noviembre 12 de 2025
  • Dolor en Bogotá por la muerte de Karol Estefanía, la niña de 15 años que luchó por su vida tras ser arrollada por un conductor borracho. Ahora las oraciones son por la salud de su hermanito de 7 años quien se debate entre la vida y la muerte.
  • Un conductor en aparente estado de embriaguez arrolló a varios motociclistas en el sur de Bogotá. Al hombre lo persiguieron, golpearon y murió minutos después.
  • Nuevas audiencias en el caso del estudiante universitario asesinado en Bogotá Jaime Esteban Moreno. Juez decidirá si envía a la cárcel a Ricardo González y Juan Carlos Suárez.
  • Gremios y autoridades en el Caribe piden al Gobierno Nacional revertir el aplazamiento de recursos para la APP del canal del dique. Advierten que esta decisión pone en riesgo el megaproyecto de restauración ambiental y la seguridad hídrica de la región.
  • Golpe al Tren de Aragua, con circular roja de la Interpol detienen en España a mujer vinculada con la organización criminal por lavado de activos, extorsión y estafa.
