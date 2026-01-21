CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 21 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 21 de 2026
08:31 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Continúa la crisis hospitalaria en Cali, la deuda con la red de salud alcanza los tres billones de pesos y los más afectados siguen siendo los pacientes que hacen largas filas para obtener sus medicamentos.
  • En Bucaramanga los usuarios de la Nueva EPS, entidad intervenida por el Gobierno, denuncian dificultades para recibir sus tratamientos en el dispensario. Exigen respuestas a esta grave situación.
  • Familiares y compañeros de trabajo le darán un sentido adiós al profesor de la universidad externado asesinado en Bogotá. Mientras tanto, las autoridades siguen varias líneas de investigación para determinar qué ocurrió y ubicar a los responsables.
  • Caos vehicular entre San Antonio de Prado e Itagüí en Antioquia. El puente La Limona sigue cerrado.
  • Nuevo accidente ferroviario en España, un muro de contención cayó sobre un tren en Cataluña, una persona murió y 30 más resultaron heridas.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 20 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 20 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 20 de enero de 2026

Otras Noticias

Dólar

Precio del dólar hoy en Colombia: así abrió la divisa este 21 de enero tras nueva caída

El dólar hoy en Colombia abrió a la baja este 21 de enero y confirmó otra caída frente a la TRM. Conozca el precio, el comportamiento de la divisa y las claves del mercado.

Animales

Perros son dejados en jaulas por sus dueños mientras estos suben a Monserrate

Las imágenes ya han generado indignación por las condiciones en las que las mascotas son dejadas.

Fútbol internacional

Murió ícono del fútbol internacional que conquistó títulos con Real Madrid y Barcelona

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 21 de enero de 2026

Mercado de Fichajes

Sebastián Villa y los motivos que frenaron su posible llegada al América de Cali