Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 21 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 21 de 2026
08:31 a. m.
08:31 a. m.
- Continúa la crisis hospitalaria en Cali, la deuda con la red de salud alcanza los tres billones de pesos y los más afectados siguen siendo los pacientes que hacen largas filas para obtener sus medicamentos.
- En Bucaramanga los usuarios de la Nueva EPS, entidad intervenida por el Gobierno, denuncian dificultades para recibir sus tratamientos en el dispensario. Exigen respuestas a esta grave situación.
- Familiares y compañeros de trabajo le darán un sentido adiós al profesor de la universidad externado asesinado en Bogotá. Mientras tanto, las autoridades siguen varias líneas de investigación para determinar qué ocurrió y ubicar a los responsables.
- Caos vehicular entre San Antonio de Prado e Itagüí en Antioquia. El puente La Limona sigue cerrado.
- Nuevo accidente ferroviario en España, un muro de contención cayó sobre un tren en Cataluña, una persona murió y 30 más resultaron heridas.