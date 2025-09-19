Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 19 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
septiembre 19 de 2025
- Sigue la tensión en La Mesa, Cundinamarca, por el inconformismo de la comunidad frente a las zonas de cobro de parqueo implementadas por la Alcaldía.
- En las próximas horas legalizarán la captura del presunto asesino de la niña de 9 años en Mosquera, Cundinamarca. El hombre ya salió de la UCI tras intentar quitarse la vida.
- Cayó red que sometía a menores indígenas a la mendicidad en Medellín. Tras dos años de seguimiento, la Fiscalía constató que explotaron a 900 niños menores de 5 años.