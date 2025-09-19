CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 19 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 19 de 2025
08:22 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Sigue la tensión en La Mesa, Cundinamarca, por el inconformismo de la comunidad frente a las zonas de cobro de parqueo implementadas por la Alcaldía.
  • En las próximas horas legalizarán la captura del presunto asesino de la niña de 9 años en Mosquera, Cundinamarca. El hombre ya salió de la UCI tras intentar quitarse la vida.
  • Cayó red que sometía a menores indígenas a la mendicidad en Medellín. Tras dos años de seguimiento, la Fiscalía constató que explotaron a 900 niños menores de 5 años.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 18 de septiembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 18 de septiembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 18 de septiembre de 2025

Otras Noticias

Artistas

Dolor profundo en el mundo de la televisión: murió una reconocida estrella

La actriz también se destacó en el teatro y en el cine. Esto es lo que se ha informado acerca de su muerte.

Presupuesto General de la Nación

¿Qué está pasando con el presupuesto 2026 y los 557 billones que la oposición dice que "no existen"?

El primer debate debe aprobarse antes del 25 de septiembre o el Gobierno tendrá vía libre para expedirlo sin votación.

Dávinson Sánchez

Noche para el olvido: Davinson Sánchez anotó dos autogoles y su equipo fue vapuleado

Subsidios

Pilar Solidario: estos son los colombianos que no requieren inscribirse para recibir bono de 230.000

Horóscopo

Horóscopo de hoy: viernes 19 de septiembre de 2025