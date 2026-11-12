Paola Jara y Jessi Uribe llenaron el Ritz Theatre de Nueva Jersey con su show de despecho

Paola Jara y Jessi Uribe agotaron las entradas de su concierto del sábado 7 de noviembre de 2026 en el Ritz Theatre.

Los cantantes colombianos llevaron Despecho a 2 Voces a Elizabeth, una ciudad de Nueva Jersey que hace parte del área metropolitana de Nueva York. Según el equipo de prensa de los artistas, la presentación reunió a seguidores colombianos y de otros países latinoamericanos. The Ritz Theatre

Así fue la llegada de ‘Despecho a 2 Voces’ al Ritz Theatre

La presentación tuvo a Paola Jara y Jessi Uribe como protagonistas de un mismo espectáculo. La cartelera oficial del Ritz Theatre también anunció a Karen Lizarazo, quien se sumó como invitada especial a la jornada. El recinto programó el concierto para las 8:00 de la noche, hora local.

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El lleno del teatro fue el resultado más visible de esa convocatoria, según el balance que difundió el equipo de los cantantes tras la presentación.

De los Premios HEAT en México al concierto en Nueva Jersey

La cita en el Ritz Theatre llegó dos días después de que Jara y Uribe participaran en la programación de los Premios HEAT 2026.

La ceremonia se realizó el jueves 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, en México, y reunió a artistas de distintos géneros de la música latina. Allí, Uribe recibió el galardón a Mejor Artista Regional Popular. Grandes Lanzamientos

El paso por México y Estados Unidos puso a los cantantes frente a dos públicos en la misma semana.

En Puerto Vallarta participaron en una premiación que reunió a figuras de distintos países. En Nueva Jersey, en cambio, la cita giró alrededor de su propio espectáculo y de las canciones de música popular que llevaron a un teatro con todas las entradas vendidas.