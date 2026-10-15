Tragedia en Pakistán: 33 estudiantes y una profesora murieron tras el colapso del techo de un colegio

Una tragedia sacudió este jueves a la ciudad de Peshawar, en el noroeste de Pakistán, luego de que el techo de un colegio se desplomara y causara la muerte de 32 estudiantes y una profesora.

Techo de colegio colapsó y aplastó a varios estudiantes

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La mayoría de los menores fallecidos tenían entre 4 y 14 años, según informó Asim Khan, funcionario del hospital Lady Reading, centro médico al que fueron trasladadas varias de las víctimas.

De acuerdo con el reporte hospitalario, el número de fallecidos ascendió a 33, tras una actualización del balance inicial, que daba cuenta de 28 muertos. Entre las víctimas se encuentran 12 niñas y una docente.

La emergencia también dejó al menos 20 niños heridos. Aunque la mayoría recibió atención médica y pudo abandonar el hospital, tres menores permanecían hospitalizados debido a la gravedad de sus lesiones, principalmente traumatismos craneales.

Niños quedaron atrapados entre los escombros

Los momentos posteriores al derrumbe estuvieron marcados por la desesperación de los familiares y las labores de rescate. Algunos menores quedaron atrapados bajo los restos de la estructura, mientras vecinos y organismos de emergencia trabajaban para sacarlos.

Sohail, familiar de una de las niñas heridas, relató que su sobrina consiguió salir del colegio y regresar a casa para alertar sobre lo ocurrido. Según su testimonio, la menor gritaba que la escuela se había derrumbado.

Al llegar al lugar, el hombre aseguró haber encontrado entre 10 y 15 niños atrapados bajo los escombros, algunos cubiertos hasta el cuello. Ante la situación, varias personas comenzaron a retirarlos para ponerlos a salvo.

El portavoz de los servicios de rescate, Bilal Ahmad Faizi, explicó que, cuando los equipos de emergencia llegaron al establecimiento, encontraron que una parte del techo había caído sobre otra estructura, aplastando el aula que se encontraba debajo y dejando a varios estudiantes atrapados.

Mientras avanzaban las labores de rescate, los cuerpos de las víctimas eran trasladados al hospital, envueltos en sábanas blancas. Voluntarios también acudieron al lugar para colaborar con la identificación de los fallecidos.

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El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, expresó su tristeza por la pérdida de vidas humanas y manifestó sus condolencias a las familias afectadas.

En un pronunciamiento, el presidente Asif Ali Zardari calificó lo ocurrido como una tragedia profundamente dolorosa y señaló que el país acompaña a los familiares de las víctimas en medio del duelo.