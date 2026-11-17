Colpensiones es una de las entidades más importantes del país, teniendo en cuenta que es vital en el sistema pensional.

Con corte al 2025, Colpensiones llegó a tener 7.129.204 afiliados al Régimen de Prima Media y a lo largo del año hubo más de 335 mil nuevos afiliados. Además, se dio el traslado de 186.870 usuarios provenientes de los fondos privados, lo cual llevó a ingresos que superaron los 13 billones de pesos.

¿Cuántos afiliados tiene Colpensiones?

Mensualmente, cerca de 1.9 millones de colombianos fueron beneficiarios en más de 800 municipios. Entonces, en todo el año, la entidad reportó el giro de 64.8 billones de pesos en prestaciones y recibió una cifra mayor a los 21 billones de pesos en aportes.

Así las cosas, en el sistema pensional, esta entidad juega un papel clave y, muestra de ello, por ejemplo, es que la discusión de la reforma pensional que finalmente regirá desde el 1 de abril de 2027 se centró, en gran parte al futuro y sostenibilidad de Colpensiones.

Al manejar una alta cantidad de afiliados, los delincuentes se aprovechan para cometer estafas. Por eso, Colpensiones alertó sobre la modalidad que están empleando.

Colpensiones no cobra por trámites ni hay intermediación

Por medio de un video, se contó la situación de un usuario, quien tenía dificultades para realizar un trámite ante la entidad. Una persona se le acercó y se ofreció para ayudarlo, pero en realidad tenía intenciones negativas.

En esta escena, la persona dijo que le iba a cobrar 50 mil pesos por ayudarlo, aunque se lo rebajó en $ 30.000. Es en ese punto donde se acercó un funcionario oficial de Colpensiones para informar que los trámites con la entidad son sin costo y no se hacen bajo la intermediación de terceros.

“Los trámites en Colpensiones son gratuitos. No necesitas pagarle a nadie para realizarlos. Si necesitas realizar un trámite, acude a los canales oficiales en la línea telefónica 018000410909, en el portal web o acude a los puntos físicos”, explicó el gerente de Prevención del Fraude, Jonatan Tovar.