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🔴EN VIVO🔴 Etapa 11 del Giro de Italia 2026: Siga en directo la fracción con Egan Bernal

Siga en directo todas las emociones de la undécima jornada.

Mateo Alfonso Rey

mayo 20 de 2026
06:42 a. m.
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Tras la exigencia de la contrarreloj individual entre Viareggio y Massa, el pelotón del Giro de Italia 2026 no tendrá respiro. Este miércoles 20 de mayo se disputa la undécima etapa de la Corsa Rosa, un trazado de 195 kilómetros.

Lo que sobre el papel podría parecer una jornada de transición, es en realidad un terreno propicio para las emboscadas, las fugas de nivel y el sufrimiento de los velocistas puros.

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La primera mitad de la fracción se dará con relativa tranquilidad por la costa del mar Tirreno. Serán unos 80 kilómetros llanos y favorables para que se consolide la escapada del día, pasando por zonas habituales de la Tirreno-Adriático.

Sin embargo, una vez el grupo supere la localidad de La Spezia y encare la emblemática y turística región de Cinque Terre, la carrera cambiará drásticamente de guion para convertirse en una auténtica montaña rusa.

¿Cuántos puertos de montaña habrá en la etapa 11 del Giro de Italia?

La segunda mitad de la jornada acumula gran parte de los 2.850 metros de desnivel positivo del día. Las hostilidades serias comenzarán con las ascensiones a La Foce (2.6 km al 6.8%) y Pignone (2 km al 7.2%), que servirán de antesala para el Passo del Termine (7.4 km al 4.9%) y el exigente Colle di Guaitarola, un puerto de 9.9 kilómetros con una pendiente media del 6.2% cuya cima se corona a 60 kilómetros de la meta.

Luego de ello, los corredores deberán superar las rampas de Colla dei Scioli (5.7 km al 6.3%), con un kilómetro final que roza los dos dígitos de inclinación, y la definitiva subida a Cogorno (o San Bartolomeo, de 4.6 km al 6.4%), que albergará el esprint especial con bonificaciones.

Tras el último puerto de montaña, el pelotón se encaminará al remate de la etapa. El cierre será sumamente técnico, con una bajada revirada y curvas cerradas en los últimos dos kilómetros y medio, antes de desembocar en una recta final completamente plana de 400 metros sobre el Golfo de Tigullio.

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