¿Qué pasará con los presuntos asesinos de Yulixa Toloza? Constitución venezolana prohíbe la extradición de sus ciudadanos

El martes 19 de mayo fue un día clave en la investigación sobre la desaparición y muerte de Yulixa Toloza. Su cuerpo fue encontrado en la carretera que de Apulo conduce a Anapoima, Cundinamarca, y cinco personas relacionadas con su presunto homicidio y ocultamiento fueron detenidas.

En el estado de Portuguesa, en Venezuela, se efectuó la captura de la dueña del centro de estética, María Fernanda Delgado, y su pareja sentimental y administrador del establecimiento, Edinson José Torres Sarmiento.

También en Venezuela, fue capturado el falso cirujano que realizaba intervenciones en el barrio Venecia, Eduardo David Ramos, y, horas antes, en Cúcuta, las autoridades colombianas capturaron a otras dos personas:

Jesús Alberto Hernández, tío de María Fernanda Delgado, y Kelvis Daniel Sequera, presunto conductor del vehículo en el que Yulixa habría salido a rastras de Beauty and Laser M.L.

Capturas realizadas en Cúcuta habrían permitido a las autoridades encontrar a Yulixa:

Los testimonios de Hernández y Sequera habrían sido claves para dar con el paradero de Yulixa. Según la investigación, fueron ellos quienes arrojaron su cuerpo en la carretera.

Se espera que, en el transcurso del miércoles 20 de mayo, sean presentados ante un juez de la República e imputados por los delitos de favorecimiento, homicidio en calidad de cómplice y ocultamiento de material probatorio en calidad de cómplice.

¿Qué pasará con los tres capturados en Venezuela por el caso Yulixa Toloza?

Aunque la Fiscalía informó que va a pedir en extradición a los tres capturados en Venezuela, es posible que no regresen a Colombia, debido a que la Constitución del país vecino prohíbe la extradición de sus ciudadanos.

Así lo explicó en diálogo con Noticias RCN el abogado Francisco Bernate: “El artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la prohibición de extradición de sus nacionales. En este sentido, como ha ocurrido en otros casos, como el del fiscal Marcelo Pecci, si una persona venezolana comete un delito en otro país y se resguarda en Venezuela, lo que procede es el juzgamiento por las leyes venezolanas”.

Sin embargo, el también abogado Julián Quintana indicó que, “en conjunto, las penas podrían oscilar entre los 20 y los 30 años de prisión, dependiendo del trabajo investigativo que logre realizar la Fiscalía para probar los hechos ante los jueces de la República”.

El cuerpo de Yulixa se encuentra en el Instituto de Medicina Legal, donde un equipo forense determinará las causas de su muerte y el momento en el que falleció. Sus amigos y familiares exigen justicia.