Exclusivo | Rodrigo Londoño negó ante la JEP cualquier incidencia en el secuestro de Ingrid Betancourt

Noticias RCN conoció en exclusiva declaraciones entregadas por Rodrigo Londoño, exjefe de las extintas Farc, durante una audiencia ante la JEP en 2019, en donde se refirió al cautiverio de Ingrid Betancourt y la orden que se dio en ese momento de secuestrarla.

Los fragmentos de la audiencia muestran a Londoño desmarcándose completamente de este episodio, asegurando que no tuvo incidencia en esa decisión y que, incluso, si le hubieran consultado no habría emitido concepto favorable para ese secuestro.

Si a mí me hubieran preguntado en ese momento, yo digo no, no es la clase de político que debe llevar, porque aquí hay experiencia ya.

Rodrigo Londoño niega incidencia en secuestro de Ingrid Betancourt

Ante la JEP, ‘Timochenko’ aseguró que no tuvo nada que ver con el secuestro de Ingrid Betancourt, ocurrido el 23 de febrero de 2002 y que se extendió hasta el 2 de julio de 2008.

Durante las audiencias reservadas de 2019, el exjefe guerrillero aseguró que “no tuvo la posibilidad de incidir” y que no tuvo participación en la decisión de secuestrar a Ingrid y a su entonces asesora, Clara Rojas.

Esta polémica declaración contrasta con la dimensión de una tragedia que marcó al país. Ingrid Betancourt permaneció más de seis años secuestrada y su historia se convirtió en la representación del drama de miles de colombianos arrebatados de sus hogares, sometidos al cautiverio y condenados a vivir entre el miedo y la incertidumbre.

Los políticos que desafortunadamente fueron retenidos no tienen ningún peso en la vida política del país.

Mientras las víctimas padecieron las consecuencias del secuestro, ‘Timochenko’ se desmarcó de la decisión. Pero no es lo único que quedó registrado en esa audiencia, Londoño también habló de un intento por buscar a Betancourt de manera confidencial durante los diálogos de La Habana.

‘Timochenko’ niega que las Farc tuvieran suficientes recursos para la reparación

Al referirse a la reparación de las víctimas, señaló la supuesta falta de recursos de las FARC para responder económicamente.

Ojalá tuviéramos esos dineros que dicen que tenemos para que la gente no esté sufriendo.

Años después, las declaraciones vuelven a poner sobre la mesa una deuda con las víctimas y la pregunta es inevitable: ¿Dónde quedan la verdad, la responsabilidad y la reparación para quienes padecieron el horror del secuestro?