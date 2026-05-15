Emisión Noticias RCN 6:00 a. m. / viernes 15 de mayo de 2026

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mayo 15 de 2026
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  • Crece el misterio y la angustia por la desaparición de la mujer de 52 años que se sometió a un procedimiento estético en el sur de Bogotá. Autoridades investigan versiones sobre su paradero.
  • La mamá de una niña de 9 años que padece una enfermedad huérfana ruega por la entrega de medicamentos para que su condición no empeore.
  • Se mantiene la alerta por las altas temperaturas en el Caribe colombiano. En Barranquilla la sensación térmica llega hasta los 40°C.
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