Directora del DPS denunció que el Gobierno Petro dejó ciclos sin pagar de Colombia Mayor

Sandra Suárez, la directora de Prosperidad Social, expuso una información grave acerca del programa Colombia Mayor.

Este programa es uno de los más importantes del país y radica en brindarles una ayuda o subsidio a los adultos mayores en condiciones vulnerables, tales como los que no tienen pensión o viven en condiciones de extrema pobreza.

¿Gobierno Petro dejó ciclos pendientes?

Suárez dio a conocer documentos con los que presuntamente se comprobarían los huecos que dejó el gobierno Petro con respecto a este programa. Al parecer, esta situación impidió que casi tres millones de beneficiarios recibieran los recursos.

Las cifras presentadas por la directora precisan que el hueco fiscal supera los tres billones de pesos.

En materia financiera, los números preocupan. Esto, debido a que para 2026 se requerían 8.4 billones de pesos, pero solamente hubo asignaciones de 4.6 billones de pesos, dejando un espacio de casi 4 billones.

Por ende, la cantidad de recursos estaba disponible para seis ciclos de pagos. Lo peor no es esto, dado que la directora afirmó que los primeros dos ciclos de este año se pagaron al final de febrero y en apenas dos departamentos. Acto seguido, habría quedado pendiente el de marzo y tampoco se habría puesto en marcha un plan para solucionar esta crítica situación.

¿Qué pasará con Colombia Mayor?

Bajo ese contexto, el tercer ciclo se habría pagado en abril, dejando marzo sin nada. Sucesivamente, el cuarto y quinto ciclo se pagaron en mayo y junio respectivamente, pero con un mes de retraso. Así las cosas, el ciclo 6, que era el de junio, seguía pagándose en agosto.

La cadena de demoras hizo que, por ejemplo, el séptimo ciclo no comenzara en los planes ni estuviesen los recursos necesarios para continuar con la entrega, recordando que la disponibilidad estaba hasta el sexto.

Ahora bien, con esta información, la directora pidió que se investigue a fondo, especialmente en lo que debieron haber sido unas modificaciones a las distribuciones del presupuesto.

Con respecto al futuro de Colombia Mayor, recordó que se cuenta con 1.3 billones de pesos para sostenerlo y se está gestionando una adición que supera los $ 400.000 millones.