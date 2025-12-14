CANAL RCN
Colombia Video

Ministerio de las TIC adeuda $13.957 millones a 63 productoras ganadoras de convocatoria Abre Cámara 2025

El sindicato de trabajadores de la industria audiovisual solicitó una reunión con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, responsable de girar los recursos al Ministerio de las TIC.

Noticias RCN

diciembre 14 de 2025
08:19 p. m.
Lo que comenzó como una oportunidad para el sector audiovisual colombiano se convirtió en una crisis financiera. Sesenta y tres productoras ganadoras de la convocatoria Abre Cámara 2025 del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) denuncian que el gobierno les adeuda recursos comprometidos, afectando a más de 1.500 trabajadores que no han recibido sus salarios.

La convocatoria contemplaba un presupuesto total de $13.957.750.000, distribuido entre las productoras seleccionadas. Según el acuerdo inicial, el Ministerio de las TIC realizaría el desembolso en tres partes.

El primer pago se efectuó según lo programado, pero el segundo, donde estaba concentrado el grueso de los recursos, no llegó en la fecha estipulada de finales de noviembre.

Retrasos atribuidos a falta de caja en la Nación

En cartas enviadas a las productoras, el Ministerio de las TIC reconoció los retrasos y explicó: “Mintic ya realizó la solicitud formal de transferencia de recursos al Ministerio de Hacienda. No obstante, a la fecha, dichos recursos no se han girado en su totalidad”. La entidad atribuyó la demora a “la limitada disponibilidad de recursos en el Plan Anual de Caja de la Nación”.

La situación es especialmente crítica para empresas emergentes y proyectos comunitarios. “Definitivamente esta situación es demasiado devastadora para nosotros como equipo realizador, como productores y como empresa emergente, porque adicionalmente no contamos con el músculo financiero para soportar este golpe tan fuerte”, declaró uno de los afectados.

Los documentos del Ministerio de las TIC revelan que inicialmente consideraron no abrir la convocatoria este año. Sin embargo, tras varias mesas de trabajo con agremiaciones y representantes de la industria audiovisual, se decidió continuar con el proceso.

Riesgo de quiebra y reclamos al Ministerio de Hacienda

El sindicato de trabajadores de la industria audiovisual solicitó una reunión con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, responsable de girar los recursos al Ministerio de las TIC, pero hasta el momento no han recibido respuesta. La cartera de Hacienda tampoco ha emitido pronunciamiento oficial sobre el caso.

Las productoras afectadas incluyen realizadores comunitarios e incluso cabildos indígenas que adquirieron compromisos financieros confiando en los recursos prometidos. Muchos trabajadores han tenido que solicitar préstamos para subsistir mientras esperan sus salarios.

Según informó el Ministerio de las TIC, los pagos comenzarían a regularizarse en 2026, una respuesta que las productoras consideran insuficiente dado que ya enfrentan compromisos inmediatos y riesgo de quiebra.

