CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 18 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 18 de 2026
08:34 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • La Gran Encuesta: así quedaron los resultados de intención de voto para las elecciones presidenciales 2026
  • Paloma Valencia toma la delantera en La Gran Consulta por Colombia
  • La Fiscalía destapa la verdad sobre los 'PPP' y su conexión directa con el ELN.
  • Experto pronostica qué vendrá para las elecciones 2026: “Más inciertas de las últimas décadas”.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 18 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 17 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 17 de enero de 2026

Otras Noticias

Ofertas de empleo

Canadá busca colombianos con poca experiencia para trabajar en estos cargos: así puede aplicar

Algunas vacantes solo estarán disponibles hasta la última semana de enero.

Elecciones en Colombia

Experto pronostica qué vendrá para las elecciones 2026: “Más inciertas de las últimas décadas”

Noticias RCN y la consulta GAD3 realizaron la Gran Encuesta, con las que se tiene un panorama del futuro de la contienda.

India

Elefante mata a 20 personas en India: buscan al animal que aterroriza aldeas de Jharkhand

Liga BetPlay

Jaguares derrotó con un golazo al Deportivo Cali: amargo debut para el cuadro 'azucarero'

Enfermedades

Endometriosis: síntomas, complicaciones y principales factores de riesgo