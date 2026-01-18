Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 18 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 18 de 2026
08:34 p. m.
- La Gran Encuesta: así quedaron los resultados de intención de voto para las elecciones presidenciales 2026
- Paloma Valencia toma la delantera en La Gran Consulta por Colombia
- La Fiscalía destapa la verdad sobre los 'PPP' y su conexión directa con el ELN.
- Experto pronostica qué vendrá para las elecciones 2026: “Más inciertas de las últimas décadas”.