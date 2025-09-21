CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 21 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 21 de 2025
08:42 p. m.
  • Vigilante de Transmilenio fue apuñalado por impedir el ingreso de colados.
  • Herencia criminal: así cayeron 'Los Titis', la banda que aterrorizaba en el centro de Bogotá.
  • ¡La justicia se respeta! Presidentes de las tres altas Cortes responden a los ataques.
  • Fuerzas Militares¿Tiene Colombia la capacidad suficiente para fabricar su propio armamento? Esto dijo el ministro de Defensa.
  • Excanciller Leyva ratificó sus señalamientos contra Petro y pidió a la Comisión de Acusaciones recolectar pruebas.
