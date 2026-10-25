El reto de imprimir con menos plástico: avanza la transición hacia tecnologías más sostenibles

La compañía Epson anunció la expansión en América Latina de su iniciativa “Toner Free”, una estrategia con la que busca acelerar la adopción de impresoras de inyección de tinta en entornos corporativos y reducir el impacto ambiental asociado a la impresión tradicional con tecnología láser.

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La empresa sostiene que este modelo permite disminuir el consumo energético y reducir la generación de residuos derivados del uso de tóner plástico.

Según la información divulgada por la compañía, la industria mundial de impresión láser produce cada año una cantidad de plástico equivalente a 246.000 millones de pitillos, 20.000 millones de bolsas o 5.000 millones de botellas.

Frente a este panorama, Epson decidió dejar de comercializar impresoras láser a nivel global y concentrar su desarrollo tecnológico en sistemas de inyección de tinta PrecisionCore Heat-Free, que eliminan la necesidad de utilizar polvo de tóner plástico y de aplicar calor durante el proceso de impresión.

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Menor consumo de energía y menos residuos

De acuerdo con la empresa, sus soluciones de impresión empresarial pueden consumir hasta un 86% menos energía y generar hasta un 53% menos residuos frente a impresoras láser a color equivalentes.

La tecnología funciona mediante la expulsión de tinta sin necesidad de calentamiento, una característica que, según Epson, contribuye a reducir tanto el consumo eléctrico como los desechos asociados al mantenimiento y reemplazo de insumos.

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La compañía señala que este tipo de tecnologías cobra relevancia en un contexto en el que cada vez más organizaciones incorporan metas de sostenibilidad. Citando un estudio de KPMG, Epson indicó que el 69 % de las 100 empresas más grandes de cada país de América Latina ya publica informes de sostenibilidad y el 77 % cuenta con objetivos de reducción de emisiones de carbono.

Compromisos ambientales más allá de la impresión

La estrategia “Toner Free” también forma parte de los objetivos ambientales globales de Epson. La empresa destacó que desde enero de 2024 opera con energía 100 % renovable en todos sus sitios operativos y mantiene metas de reducción de emisiones respaldadas por la iniciativa Science Based Targets (SBTi) con horizonte a 2030, además del compromiso de eliminar el uso de recursos no renovables del subsuelo para 2050.