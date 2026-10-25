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Primera exhibición de arte contemporáneo en un bosque seco tropical está a tres horas de Bogotá

La obra garantiza ser 100% libre de plástico y promete funcionar como aula viva ambiental.

Foto: Diseñado por Magnific
Foto: Diseñado por Magnific

Jorge Leonardo Alzate

octubre 25 de 2026
08:35 p. m.
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En un intento por recuperar los bosques secos tropicales (BsT), un ecosistema del que solo queda un 8% de su cobertura original, el Jardín Botánico de Honda, Tolima, trabaja en la instalación de la primera exhibición de arte contemporáneo en su reserva de BsT.

La obra, bautizada ‘Arrastres’, fue realizada con siete toneladas de madera, que los pescadores de los barrios Pacho Mario y Panchigua retiraron del río Magdalena, en una práctica conocida como el leñateo.

Su montaje seguirá los lineamientos de una política cero plásticos o materiales sintéticos, utilizando tierra, madera y guadua en técnicas de anclaje, que se encuentran inspiradas en la arquitectura vernácula del Magdalena Medio.

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¿De qué se trata ‘Arrastres’, la obra que estará a la intemperie en un bosque seco tropical?

Antes de llegar al Jardín Botánico de Honda, la obra del artista bumangués Sebastián Gómez Vargas pasó por otros municipios y estuvo dos meses en exhibición, en la Trilladora Gualí, como parte de La Magdalena Fest.

En el pasado, la ha descrito como una exposición que transforma elementos recuperados del río Magdalena, testigo de lo que arrastran sus aguas, y habla de los problemas culturales y medioambientales de la región.

‘Arrastres’ imita el caudal del río, con madera en vez de agua, y será expuesta entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre a la intemperie, en la reserva de BsT, gracias al Jardín Botánico, la Alcaldía Municipal de Honda y la Fundación Cumulá.

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Cumulá: tras la conservación de los bosques secos tropicales en Colombia

De acuerdo con la Gobernación del Tolima, Cumulá ha estado “orientada” desde el 2015, “al establecimiento del Jardín Botánico de Honda como un espacio dedicado a la conservación, restauración e investigación del bosque seco tropical”.

De hecho, consiguió “un predio de cinco hectáreas en comodato con la Alcaldía de Honda” y logró alianzas con “la Red de Jardines Botánicos de Colombia, Funbotánica, el Instituto Alexander von Humboldt, el Jardín Botánico San Jorge de Ibagué y el Jardín Botánico de la Universidad del Tolima” en su intento de hacerlo un referente de “conservación de la biodiversidad, educación ambiental, restauración ecológica y promoción de prácticas sostenibles”.

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