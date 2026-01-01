CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 1 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

enero 01 de 2026
08:12 p. m.
  • La comunidad de Crans-Montana en Suiza rindió homenaje a las 40 víctimas mortales del incendio en un bar. Varios de los 115 heridos fueron trasladados a hospitales de otros países ante la saturación en los centros médicos suizos.
  • La Alcaldía de Bogotá ya tiene listo el proyecto de decreto en el que se establecería un aumento de $350 pesos en el peaje de Transmilenio. La tarifa, entonces, quedaría en 3.550 pesos el documento está sujeto a comentarios hasta el siete de enero.
  • La renuncia de Mónica Higuera a la Unidad de Regulación Financiera destapó una profunda grieta por la intención del gobierno del presidente Gustavo Petro de repatriar 250 billones de pesos de los fondos de pensiones que están en el exterior.
  • Según el último informe del Instituto Nacional de Salud en año nuevo se reportaron 391 personas lesionadas, para un total entre el 1 de diciembre y 1 de enero de 2026 de 1.419 personas quemadas y de estas 428 son menores.
