Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 31 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
diciembre 31 de 2025
08:03 p. m.
08:03 p. m.
- ¡Feliz año! conteo regresivo para que en Colombia y el resto de América le dé la bienvenida al 2026. En gran parte del mundo con espectaculares fuegos artificiales millones de personas despidieron el 2025.
- En 5 horas llega el año nuevo y son miles los colombianos que aún están en aeropuertos y terminales buscando un tiquete para llegar a sus destinos y reunirse con sus familias.
- Como todos los 31 de diciembre los agüeros no pueden faltar. La ropa interior amarilla, las uvas, los baños de hierbas, la maleta, ya todo está listo en las casas de los colombianos para arrancar el 2026 con la buena suerte
- Apenas llegue la media noche comienzan a regir nuevos impuestos, pero no solo eso, algunos productos y servicios subirán de precio.