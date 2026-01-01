¿Cuánto costaría movilizarse en TransMilenio y SITP en 2026 si se aprueba el alza de $350?

El transporte público de Bogotá vuelve a estar en la agenda económica del país. Un borrador de decreto plantea un ajuste en la tarifa del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y TransMilenio que llevaría el pasaje a $3.550 pesos en 2026, es decir, un incremento de $350 pesos frente al valor vigente.

La medida, que aún no es definitiva, supera la proyección inicial de un aumento de $250 pesos y se perfila como uno de los ajustes más altos de los últimos años. El documento expone que el alza responde a presiones estructurales sobre los costos del sistema, especialmente el incremento del salario mínimo, el encarecimiento de los combustibles y los gastos asociados a la operación diaria de una red que emplea a cerca de 32.000 trabajadores.

¿Por qué aumentaría el pasaje de TransMilenio en 2026?

El documento considera alzas en el salario mínimo, combustible y manutención de la operación de los cerca de 32 mil trabajadores del sistema para este 2026.

Además del salario mínimo, el documento contempla mayores costos en mantenimiento de flota, repuestos, logística y operación. Desde TransMilenio explicaron que el aumento propuesto, equivalente a una variación del 10,9 %, sigue siendo inferior a lo que debería trasladarse al usuario si se cubrieran completamente los costos reales del servicio, razón por la cual el Distrito continuaría asumiendo una parte significativa del gasto.

¿Cómo le costaría transportarse en TransMilenio o SITP en 2026?

De aprobarse la nueva tarifa, un usuario que realice al menos dos viajes diarios pagaría $7.100 pesos al día, lo que representa $213.000 pesos mensuales y $2.556.000 pesos al año.

Esta cifra equivale a más de un salario mínimo mensual, consolidando al transporte como uno de los rubros más relevantes dentro del gasto de los hogares bogotanos.

Durante el 2025 el costo diario de dos viajes era de $6.400 pesos diarios y al año $2.304.000.

Pese al alza, el borrador mantiene dos mecanismos de alivio económico: hasta dos transbordos gratuitos en un periodo de 125 minutos y el TransMiPass, un abono mensual de $160.000 pesos que permite realizar 65 viajes, pensado para usuarios frecuentes.

El decreto permanecerá abierto a comentarios hasta el 7 de enero, mientras el Distrito evalúa observaciones técnicas y ciudadanas. La definición final sobre la tarifa del transporte público en Bogotá se conocería antes del 10 de enero, una decisión clave para el panorama económico urbano de 2026.