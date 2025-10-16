Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 16 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 16 de 2025
08:19 p. m.
08:19 p. m.
- Habla por primera vez a un medio de colombiano la Premio Nobel de Paz, María Corina Machado. En diálogo exclusivo con Claudia Gurisatti, la líder política envió un contundente mensaje al presidente Gustavo Petro por su postura sobre el régimen de Venezuela.
- Tras haber firmado un acuerdo de paz entre Israel y Hamás, Trump ahora va por el cese de la guerra en Ucrania. Se reunirá con Zelensky y en dos semanas con Vladimir Putin.
- La Plenaria del Senado aprobó en último debate el presupuesto para el año 2026. Sin modificaciones a lo que votó la Cámara de Representantes, el Congreso le dijo sí a un monto por 546.9 billones de pesos. Sin embargo, hay preocupación por varios ‘micos’, uno de ellos la facultad que se le dio al Gobierno para poder hacer uso del ahorro pensional.