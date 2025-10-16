CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 16 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
08:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Habla por primera vez a un medio de colombiano la Premio Nobel de Paz, María Corina Machado. En diálogo exclusivo con Claudia Gurisatti, la líder política envió un contundente mensaje al presidente Gustavo Petro por su postura sobre el régimen de Venezuela.
  • Tras haber firmado un acuerdo de paz entre Israel y Hamás, Trump ahora va por el cese de la guerra en Ucrania. Se reunirá con Zelensky y en dos semanas con Vladimir Putin.
  • La Plenaria del Senado aprobó en último debate el presupuesto para el año 2026. Sin modificaciones a lo que votó la Cámara de Representantes, el Congreso le dijo sí a un monto por 546.9 billones de pesos. Sin embargo, hay preocupación por varios ‘micos’, uno de ellos la facultad que se le dio al Gobierno para poder hacer uso del ahorro pensional.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / jueves 16 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 16 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 15 de octubre de 2025

Otras Noticias

Artistas

“No solo no recibo ayuda, sino ataques”: Cazzu afirma que cría sola a su hija

La cantante argentina ha vuelto a causar revuelo en las redes sociales tras afirmar que no recibe ayudas en la crianza de su hija.

Premio Nobel

“No hay equidistancia entre el crimen y la justicia”: María Corina Machado tras recibir el Nobel de Paz

La recién galardonada como Nobel de Paz 2025 se refirió al despliegue militar estadounidense en el Caribe y la presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

Resultados lotería

Resultado oficial de Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 16 de octubre

Deportivo Cali

Fecha, hora y dónde ver Deportivo Cali vs. Corinthians, final de la Copa Libertadores Femenina

Presupuesto General de la Nación

“Este presupuesto es una profunda irresponsabilidad”: José Manuel Restrepo sobre el Presupuesto General 2026