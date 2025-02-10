CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 2 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
08:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Más de 1.500 niños sin clases en Anorí, Antioquia, debido a enfrentamientos entre grupos criminales
  • Congresistas del Centro Democrático proponen modificaciones en procesos contra militares ante la JEP
  • Ficha clave del Tren de Aragua cayó en Valledupar: lo buscaban por sanguinarios crímenes
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 2 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 2 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 1 de octubre de 2025

Otras Noticias

Comercio

Cadena asiática alcanzó 95 tiendas en Colombia y planea llegar a 100 este 2025

Miniso inauguró su tienda número 95 en Colombia y anunció que antes de finalizar 2025 abrirá la número 100, consolidándose como la gran competencia de Dollarcity.

La casa de los famosos

Altafulla revela el último mensaje que le envió a Karina García: "Te deseo lo mejor"

Altafulla rompió el silencio y confesó su sorpresa al enterarse del comunicado de ruptura de Karina García.

FIFA

El contundente mensaje de la FIFA a Trump por querer vetar sedes del Mundial 2026

JEP

Congresistas del Centro Democrático proponen modificaciones en procesos contra militares ante la JEP

Estados Unidos

Trump anuncia recortes permanentes en el gobierno federal