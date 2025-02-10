Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 2 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 02 de 2025
08:47 p. m.
08:47 p. m.
- Más de 1.500 niños sin clases en Anorí, Antioquia, debido a enfrentamientos entre grupos criminales
- Congresistas del Centro Democrático proponen modificaciones en procesos contra militares ante la JEP
- Ficha clave del Tren de Aragua cayó en Valledupar: lo buscaban por sanguinarios crímenes