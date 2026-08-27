Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 27 de agosto de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 27 de 2026
08:50 p. m.
08:50 p. m.
- Gobierno anunció recompensa de 50 millones y congelación de créditos por incendios forestales
- Eva Ferrer habría solicitado a Ecopetrol $7.000 millones para la publicación de un libro
- No aceptó cargos el primer capturado por el “equivocado” crimen del empresario Gustavo Aponte
- Primer capturado por el crimen del empresario Gustavo Aponte al salir de un gimnasio en Bogotá