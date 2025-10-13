CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 13 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 13 de 2025
08:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Los candidatos se mueven de cara a las elecciones presidenciales de 2026: meses decisivos.
  • “Sin darse cuenta, todos han sido partícipes de una revolución gastronómica”: Tulio Zuloaga.
  • VIDEO | El modus operandi de la exfuncionaria de Migración que recibía dinero a cambio de agilizar controles.
  • La historia detrás de la crisis en el San Rafael: hostigamientos, despidos irregulares y un ambiente tenso.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 13 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 12 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 12 de octubre de 2025

Otras Noticias

Turismo

¿Cuánto cuesta viajar en el Tren de la Sabana? Horarios de salida, recorrido y fechas

Tarifas y horarios del Tren de la Sabana para disfrutar de Bogotá y sus paisajes con música en vivo.

Estados Unidos

SpaceX prueba el megacohete 'Starship' en medio de la “segunda carrera espacial”

El vuelo de prueba se realizó este lunes en Texas a cargo de la compañía del magnate Elon Musk.

Viral

Joven cayó en un enorme cráter mientras caminaba tranquilo: se abrió la calle y el video se viralizó

Sena

Más de 800 oportunidades de aprendizaje: conozca oferta de cursos gratis del SENA en Bogotá

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo hace historia: el primer futbolista en alcanzar el estatus de billonario