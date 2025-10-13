Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 13 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 13 de 2025
08:46 p. m.
- Los candidatos se mueven de cara a las elecciones presidenciales de 2026: meses decisivos.
- “Sin darse cuenta, todos han sido partícipes de una revolución gastronómica”: Tulio Zuloaga.
- VIDEO | El modus operandi de la exfuncionaria de Migración que recibía dinero a cambio de agilizar controles.
- La historia detrás de la crisis en el San Rafael: hostigamientos, despidos irregulares y un ambiente tenso.