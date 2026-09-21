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Tania Gilinski será la nueva embajadora de Colombia en Israel tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas

Es hija de Isaac Gilinski Sragowicz, quien se desempeñó como embajador de Colombia en ese país entre 2010 y 2013.

Foto: Facebook Tania Gilinski

Noticias RCN

septiembre 21 de 2026
08:55 p. m.
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La Presidencia de la República publicó en el portal de aspirantes la hoja de vida de Tania Gilinski, quien fue designada como nueva embajadora de Colombia en Israel.

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Su llegada a la misión diplomática ocurre semanas después de que ambos países retomaran plenamente sus relaciones y avanzaran en la recuperación de beneficios bilaterales como la exención de visas para turistas.

El nombramiento se produce en un momento clave para la política exterior colombiana, luego de que la Cancillería anunciara el pasado 11 de agosto de 2026 la decisión de “restablecer y fortalecer sus relaciones diplomáticas con Israel”, con el propósito de recuperar y profundizar los vínculos entre las dos naciones.

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Perfil académico y trayectoria profesional

Tania Gilinski cuenta con formación académica en Estados Unidos. Según la hoja de vida divulgada por la Presidencia, cursó estudios de Historia y Literatura en Wellesley College, en Massachusetts, y obtuvo una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Stanford, en California.

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Antes de asumir funciones diplomáticas, desarrolló gran parte de su carrera en el sector privado. Su experiencia incluye trabajos como periodista y publicista, además de una trayectoria empresarial enfocada en la producción de contenidos dirigidos al público infantil.

Gilinski también proviene de una familia con antecedentes en las relaciones entre Colombia e Israel. Es hija de Isaac Gilinski Sragowicz, quien se desempeñó como embajador de Colombia en ese país entre 2010 y 2013 durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Asimismo, es hermana del empresario y banquero Jaime Gilinski.

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Nueva etapa en la relación entre Colombia e Israel

La designación de la nueva embajadora coincide con una fase de recomposición de las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Jerusalén.

Como parte de este proceso, Israel propuso el 16 de agosto el restablecimiento de la exención mutua de visado para los titulares de pasaportes ordinarios que viajen por turismo. Posteriormente, el Gobierno colombiano manifestó su conformidad con la medida el 19 de agosto.

La llegada de Gilinski a la representación diplomática en Israel se enmarca, así, en los esfuerzos de ambos gobiernos por fortalecer los canales de cooperación y reactivar una agenda bilateral que incluye temas políticos, comerciales y de movilidad entre los ciudadanos de los dos países.

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