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Certificados del SENA podrán ser reconocidos en otro país para trabajar: estos son los requisitos

Certificados de competencias laborales del SENA podrán ser reconocidos en Chile. La convocatoria tiene 150 cupos y estará abierta hasta noviembre de 2026.

Certificados del SENA podrán ser reconocidos en otro país para trabajar: estos son los requisitos
FOTO: Sena Comunica - Facebook

Noticias RCN

septiembre 21 de 2026
07:41 p. m.
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Una nueva alternativa se abrió para colombianos que cuentan con determinadas certificaciones de competencias laborales del SENA y buscan oportunidades en Chile.

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Desde este 21 de septiembre comenzó una convocatoria binacional que permitirá solicitar el reconocimiento de estas competencias ante ChileValora, entidad encargada del sistema de certificación laboral de ese país.

¿Qué certificados del SENA podrán ser reconocidos en Chile?

El mecanismo está dirigido a personas que tengan una certificación de competencias laborales del SENA vigente y de nivel avanzado, siempre que corresponda a alguna de las normas incluidas en esta primera convocatoria.

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Según información publicada por Infomigra, el proceso contempla áreas como gastronomía, hotelería, cuidado de personas, ventas, construcción, logística, electricidad, movilidad eléctrica y radiodifusión, entre otras.

La iniciativa busca facilitar la movilidad laboral entre Colombia y Chile mediante el reconocimiento de conocimientos y habilidades previamente certificados.

Es importante aclarar que no todos los certificados del SENA serán reconocidos automáticamente. Tampoco se trata de una revalidación de títulos técnicos, tecnológicos o profesionales, pues estos tienen procedimientos diferentes en Chile.

¿Cuáles son los requisitos y hasta cuándo hay plazo?

Esta primera convocatoria dispone de 150 cupos y estará habilitada entre el 21 de septiembre y el 30 de noviembre de 2026. Sin embargo, podría cerrarse antes si se alcanza el número máximo de solicitudes.

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El procedimiento es gratuito y quienes quieran participar deberán contar con una certificación vigente, de nivel avanzado y correspondiente a las competencias incluidas en el acuerdo.

El SENA ya venía avanzando en una hoja de ruta de cooperación con ChileValora para fortalecer la certificación de competencias y facilitar la movilidad laboral entre ambos países.

De esta manera, los colombianos que cumplan las condiciones podrán solicitar que sus competencias certificadas sean verificadas y reconocidas en Chile. El reconocimiento, sin embargo, no reemplaza los requisitos migratorios, laborales o profesionales que puedan exigirse para desempeñar determinadas actividades en ese país.

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