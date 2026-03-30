Cambian fechas de pago de hasta un millón de pesos a colombianos: estas son

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) anunció una importante modificación en el cronograma de transferencias monetarias para los beneficiarios del programa Jóvenes en Paz.

Tras el cierre del primer ciclo operativo del año, la entidad confirmó que el segundo ciclo de entregas de 2026 experimentará un ajuste en sus fechas originales, trasladando la dispersión de recursos para la segunda semana de abril.

De acuerdo con la información oficial emitida por la entidad, las transferencias correspondientes al segundo ciclo de 2026 se realizarán entre el 6 y el 10 de abril. Este cambio responde a una estrategia de optimización administrativa para evitar cruces con los cierres bancarios de fin de mes y asegurar que los incentivos lleguen de manera efectiva a los más de 12,000 participantes activos en todo el territorio nacional.

Originalmente, se esperaba que el flujo de pagos mantuviera la periodicidad mensual estricta; sin embargo, factores logísticos y la coincidencia con días festivos en el calendario nacional obligaron a reprogramar los giros.

Requisitos y compromisos de los beneficiarios

Es fundamental recordar que Jóvenes en Paz no es un subsidio asistencialista tradicional, sino una transferencia monetaria condicionada. Para recibir el recurso del segundo ciclo, los jóvenes deben haber cumplido con:

Asistencia a componentes formativos: Participación activa en los módulos de educación y pedagogía para la paz.

Corresponsabilidad social: Cumplimiento de las horas de trabajo comunitario o vinculación a estrategias de cambio cultural.