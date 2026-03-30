Medellín le remontó al América en cinco minutos y sigue en la pelea: así está la tabla

Cuando parecía que el partido se le escapaba y que la ilusión de pelear por los cuadrangulares comenzaba a diluirse, Independiente Medellín sacó carácter en el cierre del compromiso y firmó una remontada memorable frente a América de Cali en el estadio Atanasio Girardot. El conjunto antioqueño se impuso 2-1 en cuestión de cinco minutos y se aferra a la pelea por un lugar en los playoffs de la Liga BetPlay 2026-I.

El cuadro escarlata había golpeado primero al minuto 25 con un auténtico golazo de media distancia de Yeison Guzmán, una anotación que silenció por varios pasajes al Atanasio y que parecía encaminar una victoria valiosa para los dirigidos por David González. América controló buena parte del trámite y administró la ventaja, pero en el cierre del encuentro el Medellín encontró premio a su insistencia.

José Ortiz, el héroe inesperado del Poderoso

Cuando el reloj marcaba el minuto 85, el defensor José Ortiz apareció por el aire para conectar de cabeza y decretar el empate que devolvió la vida al Medellín. El impulso emocional fue inmediato y el equipo local se volcó completamente al ataque, empujado por su gente y por la necesidad de sumar de a tres.

Solo cuatro minutos después, nuevamente Ortiz se elevó dentro del área y, otra vez con un cabezazo letal, puso el 2-1 definitivo al 89’. En apenas cinco minutos, el zaguero se transformó en el héroe de la noche, firmando un doblete inesperado que cambió por completo el destino del partido.

La tabla se aprieta rumbo al cierre del todos contra todos

Con este resultado, América de Cali se mantiene en la sexta posición con 21 puntos, dejando escapar una oportunidad importante para acercarse al grupo de cabeza. Por su parte, Independiente Medellín llegó a 16 unidades y se ubica en la casilla 14, manteniéndose con vida en la lucha por entrar a la fase final del campeonato.

Más allá de la posición actual, el triunfo tiene un fuerte impacto anímico para el equipo antioqueño, que mostró rebeldía y respuesta en un momento límite. A falta de pocas jornadas para el cierre de la fase regular, el Poderoso volvió a prenderse a la ilusión y dejó claro que seguirá peleando hasta el final.