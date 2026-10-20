Ke Personajes regresa a Bogotá en 2027 tras conquistar el Festival Cordillera: fecha y boletería

La agrupación argentina Ke Personajes confirmó su regreso a Bogotá en 2027, luego de conquistar al público colombiano durante su presentación en el Festival Cordillera 2026.

La banda, reconocida por sus canciones de cumbia y letras de amor y desamor, volverá a encontrarse con sus seguidores en un espectáculo que reunirá sus principales éxitos.

Liderada por Emanuel Noir, la agrupación se ha convertido en uno de los fenómenos musicales de Latinoamérica, con canciones que acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales.

¿Cuándo será el concierto de Ke Personajes en Bogotá en 2027?

El esperado concierto de Ke Personajes se realizará el viernes 4 de junio de 2027 en el Royal Center de Bogotá, escenario que recibirá nuevamente a los artistas argentinos después de su paso por el Festival Cordillera.

Durante la presentación, los asistentes podrán disfrutar de canciones como “Adiós Amor & Oye Mujer”, “Pobre Corazón”, “Cómo Estás”, “Ojitos Rojos”, “Un Finde” y “Ya No Vuelvas”, que han acompañado el crecimiento internacional de la agrupación.

El regreso también coincide con una etapa importante para la banda, que durante 2026 presentó Corazón Ausente, su primer álbum integrado completamente por composiciones originales.

Este trabajo incluye colaboraciones con artistas como J Balvin, Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan.

¿Cuándo salen a la venta las boletas para Ke Personajes en Bogotá?

Los seguidores podrán adquirir sus entradas desde el jueves 22 de octubre de 2026, a partir de las 10:00 a. m., a través de la plataforma oficial Ticketmaster Colombia.

Por ahora, el anuncio no detalla los precios de las diferentes localidades.

La presentación estará a cargo de Páramo Presenta y marcará un nuevo encuentro de Emanuel Noir con el público bogotano.

Con este concierto, Ke Personajes buscará repetir la conexión que logró durante el Festival Cordillera y continuar fortaleciendo su presencia en Colombia, uno de los países donde su música ha encontrado una audiencia entusiasta.